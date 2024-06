La mappa delle migliori gelaterie di Milano

Pasticceria-Panificio

OSLO made in heaven

Nuova insegna in San Babila, aperta dalle sorelle libanesi Yasmine e Julie Audi per portare avanti la tradizione dolciaria di famiglia (qui tutta la storia). La madre Nayla infatti, ha aperto la pasticceria più famosa di Beirut nel 1997. Oltre alla loro leggendaria Angel Cake, cavallo di battaglia dell'insegna, il prodotto di punta è il gelato. Qui si può assaggiare una versione di gelato diversa, più denso e corposo perché contiene anche uovo e soprattutto con gusti molto particolari. Sono 8 quelli proposti che però cambiano stagionalmente, ma non manca mail il Wild Orchid: il più tipico in Libano fatto con polvere di orchidea selvatica. Lo stesso vale per il Rose Loukoum fatto con sciroppo di rose. L'altra particolarità è che si possono guarnire con diversi topping, come gelatine di frutta, cioccolato e frutta secca. Ottimi anche i sorbetti preparati solo con frutta fresca di stagione e acqua.