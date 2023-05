Pizzeria

Vincenzo Capuano

Il maestro pizzaiolo napoletano (noto per il suo lavoro con Rossopomodoro) debutta a Milano con l’apertura della sua undicesima pizzeria, in Porta Romana. I coperti sono 120, c’è un laboratorio a vista, due stanze contigue e ovviamente tutto il mondo di Capuano. Come le forbici d’oro, che vengono date direttamente ai clienti una volta seduti, simbolo del pizzaiolo ormai star dei social. Tra le sue pizze “contemporanee” - come le chiama lui - non mancano i suoi must come pepe e provola (10€), o quella con melanzane (12€).