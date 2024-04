La mappa dei 18 migliori panifici di Milano

Pizzeria

Crosta

Giovanni Mineo ha fatto della creazione di lievitati e prodotti da forno la sua missione. Insieme al pizzaiolo Simone Lombardi, il suo compagno d'avventure, conduce il laboratorio di Crosta in Porta Venezia, un luogo dove l'arte bianca è celebrata in tutte le sue forme. Dal pane per la colazione alle diverse pagnotte e pizze, ogni prodotto è frutto di una ricerca accurata degli ingredienti migliori: farine macinate a pietra e lievito madre in primis. Tra le specialità dell’insegna spiccano il pane Eretico, una mescolanza audace di farine del Sud e del Nord Italia, e i vari pani arricchiti come quello goloso con le noci e quello aromatizzato alla zucca. Da non perdere il pane in cassetta, caratterizzato da una crosta dorata e croccante e una mollica soffice, perfetta per essere tostata. Ci sono anche focacce, pizze alla pala per il pranzo e pizze tonde per la cena, accompagnate da alcuni piatti preparati nella loro piccola cucina.