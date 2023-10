La trattoria è sicuramente un monumento nazionale, simbolo di un modo di essere prima che di mangiare, eredità culturale di cui l’Italia è piena. Milano non ha mai costruito la sua identità gastronomica sulla cucina popolare in maniera così netta, a differenza di altri posti come ad esempio Roma dove la trattoria è invece motivo di ostentazione vernacolare. Le trattorie di una volta, quella che resistono e mantengono l’ossatura tipica per essere considerate tale, qui iniziano a retrocedere sotto i colpi del caro vita e della fisiologica fatica dei proprietari. Tante le chiusure, così come tante le (ri)aperture delle nuove generazioni. E proprio da qui che partono le trattorie 2.0 della città, cercando di rimanere fedeli a ciò che comunemente si identifica con una trattoria: prezzi bassi (anche se è sempre più difficile, ma c’è da considerare che si vive a Milano nel 2023 e non negli anni ‘50), prodotti di qualità (anche la qualità ha un suo prezzo), ricette che non si fossilizzano sulla tradizione che viene rivisitata e alleggerita soprattutto con menu dinamici e non granitici, e ovviamente un servizio informale, alla mano. Tra i primi a svolgere questo lavoro di valorizzazione, studio e interpretazione dal passato il ristorante Ratanà di Cesare Battisti a cui è seguito Trippa, dello chef Diego Rossi, capostipiti di un nuovo genere. Questa la mappa delle nuove trattorie contemporanee di Milano che portano nel futuro questo tipo di ristorazione tutto italiano.