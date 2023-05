Cocktail bar

Joy Milano

Un bar di quartiere in tutto e per tutto. Qui ci si viene per la birra dopo l’ufficio o le lezioni (il martedì c’è la serata discount a prezzi ribassati) e per assistere ai tanti eventi di stand up comedy e musica del vivo. Joy Bar è divertente e informale come la gente che lo frequenta, che da Lambrate arriva qui ogni sera per bere un cocktail (dai 7ai 10€), e come i suoi 4 soci che hanno rivoluzionato questo angolo di quartiere diventato ormai una piazza aperta a tutti. Caffetteria dove fermarsi anche per lavorare e studiare, Joy Bar è anche un piccolo bistrot dove mangiare piatti semplici e gustosi.