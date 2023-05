Ristorante

Vietnamonamour

Un indirizzo ormai noto in città per tante ragioni. Innanzitutto per i due proprietari, una coppia con la passione per l’oriente, che passando di qui si innamorò di questo palazzo del 1890 che tanto ricordava le vecchie case di Hanoi. Poi ovviamente per la cucina, a cavallo tra Vietnam e Thailandia: come il Pho una zuppa di manzo, noodles e riso (10€), oppure il Vit nuong con petto di anatra marinato nello zenzero e ananas e riso (19€). Un’atmosfera romantica e molto intima (si può cenare nel giardinetto coperto all’esterno) a concludere questa esperienza che porta con la testa fuori da Milano. È anche un bed & breakfast.