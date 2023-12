I ristoranti dove mangiare in inverno a Livigno

Ristorante

La Tresenda Mountain Farm

Un posto pensato per far contenta tutta la famiglia, piccoli e adulti, è La Tresenda. Qui si possono affittare lama e alpaca da far passeggiare o i più comuni cavalli. È un buon punto di partenza per tante escursioni e ci si torna volentieri per il pranzo o la cena, soprattutto per la carne, dal cervo all’agnello passando per il tomahawk di angus da accompagnare alla 1816 la birra di Livigno, la più alta prodotta in Europa. Altra ricetta tradizionale, ma non più comune, è lo Tzigoiner, carne, di solito carpaccio di manzo, avvolta intorno a un bastone e cotta sulla brace. Una sorta di arrosticino in formato magnum: i bastoni infatti misurano circa 50 centimetri.