Dove mangiare in Valtellina: prodotti, ristoranti e mercatini

La Valtellina è una delle mete d’elezione del Natale in alta quota dove sono innumerevoli le località che offrono attività legate alle feste (tra cui Livigno, a cui abbiamo dedicato questo itinerario). Abbiamo selezionato le più interessanti e, per ognuna, vi suggeriamo cosa fare, cosa vedere e dove mangiare. Ovunque decidiate di andare ricordatevi che il Natale in Valtellina si santifica con la bisciola, l’alternativa valtellinese al panettone con un impasto a base di diverse farine e burro con uvetta, pinoli, fichi secchi e noci e la cupeta, una sorta di torrone morbido composto da miele e noci.

Il mercato di Natale a Morbegno

Christmas Art al Polo Fieristico di Morbegno è un appuntamento che abbina intrattenimento e solidarietà, artigianato e tradizioni in una classica atmosfera natalizia. Da vedere Palazzo Malacrida, un gioiello settecentesco che nel mese di dicembre apre le porte per svelarsi a cittadini e turisti che avranno così l’occasione di accedervi con visite guidate gratuite.

Il Natale a Sondrio: cosa fare

Nel capoluogo le attività legate al Natale sono molteplici e, oltre ai mercatini e alla pista di pattinaggio sul ghiaccio di piazza Cavour, si va dal Presepe vivente al Castello Masegra fino alla Calata dei Babbi Natale dalla Torre Ligariana, il 23 dicembre, e delle Befane sulle note del Coro Cai il 6 gennaio. Inoltre, per il secondo anno consecutivo nel periodo natalizio arriva al MVSA – Museo Valtellinese di Storia e Arte del Comune di Sondrio un capolavoro dell’arte italiana del Cinquecento. Direttamente dalle collezioni delle Raccolte del Castello Sforzesco di Milano si potrà ammirare, nel contesto della stüa di Palazzo Sassi de’ Lavizzari, l’opera “Adorazione dei pastori”, attribuita alla Bottega del Veronese e databile tra il 1575 e il 1599.

Il Natale a Teglio e Tirano: cosa fare

Il Santuario della Madonna di Tirano è senza dubbio una delle bellezze artistiche più rinomate di tutta la Valtellina e rappresenta il più importante esempio di Rinascimento della provincia di Sondrio. Venne fatta edificare proprio dove, secondo l’antica tradizione popolare, la Madonna apparve a un giovane ragazzo nel 1504 promettendo la fine di una grave pestilenza nel caso in cui fosse stato costruito un tempio in suo onore; la prima pietra venne posta in meno di sei mesi. L’interno e l’esterno del santuario presentano importanti stucchi, dipinti e sculture, ma la vera chicca di questo maestoso santuario è l’organo, un’opera monumentale. Altra tappa imprescindibile è Palazzo Besta, dimora nobiliare valtellinese risalente alla fine del Quattrocento che, grazie agli splendidi cicli pittorici a tema mitologico, biblico e storico con cui è stata decorata nel corso degli anni, è considerata tra le più importanti dimore rinascimentali lombarde.

Da non perdere: la strada del vino in Valtellina

Le vacanze natalizie regalano tempo libero da impiegare, fra e altre attività, per conoscere i produttori del Nebbiolo delle Alpi. La Strada del Vino della Valtellina corre lungo un percorso di 67 km, tra i terrazzamenti vitati, i borghi antichi e vette innevate. Ogni giorno le cantine aprono le porte per degustazioni guidate che non si interrompono nemmeno il giorno di Natale. Un’esperienza unica è organizzata da Valli del Bitto, società espressione della solidarietà concreta a sostegno dello Storico Ribelle, uno antico formaggio delle Orobie. La società riunisce una decina di produttori che continuano a produrre questo formaggio secondo il metodo antico mantenendo una serie di pratiche tradizionali e che conferiscono la propria produzione estiva al Centro di Gerola Alta. Qui è possibile partecipare alla “verticale di Storico” per scoprire i segreti che lo portano a essere il formaggio che invecchia meglio nel mondo, arrivando anche a oltre i 10 anni. Nel piano inferiore della struttura è possibile effettuare una visita guidata alla casèra, la cantina che accoglie più di tremila forme di Storico di diverse annate.