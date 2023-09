7 ristoranti per mangiare il risotto alla milanese

Osteria-Bistrot

Premiata Trattoria Arlati dal 1936

Quasi cento anni di storia identificano questa elegante trattoria come uno degli hotspot da non perdere in città in tema di tradizione e raffinata cultura gastronomica. Originariamente nata come base e tappa fissa per gli operai Pirelli in Bicocca, la Trattoria evolve nel tempo diventando una meta ambita che muove avventori da tutta la città. Arlati presenta un ambiente eclettico, vere e proprie wunderkammern custodiscono piatti che celebrano l’italianità in cucina; paté di fegatini, tortelli con burro versato e Raspadura lodigiana riportano alla regionalità e alla Milano del mangiare bene, celebrata inoltre da ossibuchi e cotolette di livello assoluto. Qui si viene per mangiare il risotto al salto, croccante al punto giusto, compatto e appetitosissimo affiancato agli umidi di carne, vero must della cucina. Prezzo: dai 14 ai 26€ a seconda degli accompagnamenti.