18 indirizzi per mangiare la cotoletta alla milanese a Milano

Osteria-Bistrot

Osteria dell'Oca Giuliva

Un locale questo che, trovandosi in zona Bocconi, offre una cucina variegata e completa: pizza, primi e secondi, che ricalcano in molti casi la tradizione. Fra le voci in carta, oltre al risotto con l’ossobuco, si segnala la cotoletta. Non mastodontica come altre interpretazioni, si presenta sottile, delicata e con un’ottima panatura. Prezzo: 16€.