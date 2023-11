Le trattorie storiche dove mangiare a Pavia in questa mappa

Osteria-Bistrot

Antica Osteria Del Previ

Riferimenti al dialetto locale si possono trovare nel nome di questo ristorante. Del Previ significa, infatti, del prete, forse per via delle antiche frequentazioni clericali del luogo. Situata sulle rive del Ticino, a pochi passi dal Ponte Coperto, l’osteria rappresenta l’emblema dell’accoglienza pavese. Da sempre è stata meta di turisti e autoctoni, proprio per via del clima ospitale. Le materie prima vengono scelte con cura e attenzione, con un occhio di riguardo verso le opzioni a km0. Anche l’architettura è un punto jolly per l’Antica Osteria Del Previ. Appesi ai soffitti a cassettoni originali, si possono ancora trovare i pentoloni che una volta venivano impiegati per la cottura dei gamberi di fiume. Oltre al menu degustazione proposto con una selezione di antipasti, bis di primi e secondi, dolce e bevande a 45€, è possibile scegliere anche alla carta piatti come le chicche di castagne al ragù di lepre (14€) o il cavallo di battaglia, la scaloppa di storione alla borgo (17€).