Le polpette di Diego Abatantuono non piacciono agli youtuber. Videorecensione non positiva

“Oggi andiamo a provare un posto eccezziunale veramente”, fanno i Junkfully dall’abitacolo della loro auto parcheggiata accanto a Meatball Family, la polpetteria dell’attore Diego Abatantuono con varie sedi tra Milano e Roma. Il duo di youtuber romani da centinaia di migliaia di followers si dice impaziente di provare il comfort food sul quale una delle prime celebrità italiane a puntare sul cibo ha deciso di investire: le polpette. Fritte, al sugo, e persino sulla pizza; le hanno provate tutte. Ma com’è andata? Così così, a quanto pare dalla loro videorecensione.

La catena di polpetterie di Diego Abatantuono

Lo abbiamo raccontato tante volte — dalla recente gelateria Lec di Charles Leclerc ai burger di Alessandro Cattelan, Francesco Panella e il loro Quintalino; passando ancora prima per i kebab di Gianluca Vacchi —: investire in ristoranti o piccole catene di street food è la nuova frontiera di business per i ‘vip’ di tutte le categorie (qui il nostro approfondimento dedicato). Ma sono sufficienti fama e passione per il buon cibo per garantire ai clienti un prodotto ben fatto e coerente nel tempo?

Quello dell’attore milanese Diego Abatantuono è un caso su cui ragionare. Dalla prima sede nel capoluogo lombardo aperta già nel 2013, la ‘famiglia delle polpette’ si è allargata a contare ben 7 sedi, situate in luoghi di passaggio. Tipo le stazioni ferroviarie, o alcuni grandi centri commerciali tra Milano e Roma. Focus su un unico prodotto, che sa di casa e azzecca i gusti di tutti, e onnipresenza della faccia del comico su scatole, buste e pacchetti. Come sono però i piatti? Soddisfano le aspettative di fan e curiosi? Secondo i Junkfully, non proprio.

I Junkfully recensiscono le polpette di Diego Abatantuono: come sono?

I romani Francesco e Daniele — in arte Okiro e Doppiaddi — di comfort food se ne intendono. Nel 2016 hanno avviato il primo sito italiano tutto dedicato a fast e junk food (il cosiddetto ‘cibo spazzatura’, spesso d’ispirazione USA), nonché ricette di casa. Poi sono passati a videorecensioni e challenge su YouTube, dove il loro canale oggi conta 123mila iscritti.

Da Meatball Family hanno provato l’antipasto di polpettine miste fritte. Di carne, pesce e verdure, “ma tutte un po’ farinoselle”. Poi sono passati addirittura alla pizza con polpette, “che sembra un po’ quella dell’autogrill”, per finire con la versione classica al sugo: “Mosce mosce, e con un retrogusto un po’ acido”. Non bene nemmeno la variante ‘alla pizzaiola’ firmata da un’altra star della cucina casalinga, Benedetta Parodi, “non male nel sapore, ma si sfaldano fino a diventare crema”. Avranno speso poco, almeno? Insomma, 51€ bibite comprese. “È un posto ok per mangiare qualcosa al volo, magari in viaggio. Ma ci torneremmo apposta, per queste polpette? Proprio no”.