La guida alle migliori gastronomie di Milano

Negozio-Bottega

Il Nuovo Principe

Boutique del cibo, Il Nuovo Principe in Corso Venezia è una delle gastronomie più conosciute di Milano. Nata nel 1973 in via Turati 38 dal lavoro di Paolo Baroni, questa gastronomia raggiunge l’attuale conformazione nel 1983 quando viene inaugurata la sede di Corso Venezia. Un elegante negozio dove acquistare prodotti pregiati e prelibati come caviale, salmone, foie gras d’oca, salumi, oli, paste, formaggi e altri articoli confezionati. La gastronomia comprende piatti come arrosti di vitello, verdure di ogni genere, primi piatti di pasta fresca, da mangiare sul luogo o da portare via. Offrono anche servizi di catering, mentre in via Turati a seguito di una grande trasformazione ora c’è un self-service per 70 persone.