I nuovi ristoranti che aprono a Milano a ottobre 2023

Milano non sembra mollare l’estate e si appresta a entrare nella sua stagione migliore: quell’autunno che scivola verso il Natale sempre carico di innumerevoli nuove scoperte. Le aperture che coinvolgono la città sono sempre numerose e mostrano un variopinto ventaglio di locali, piccoli e grandi, di ogni tipo: pizzerie napoletane, vinerie, locali alla moda, ristoranti e street food. Ecco cosa c’è da sapere in fatto di nuove aperture a Milano.

Salvatore Lioniello

Pizzaiolo campano e star di Tik Tok, Salvatore Lioniello ha appena annunciato la sua nuovissima apertura sotto la Madonnina. Infatti il suo super locale, una pizzeria enorme in Porta Romana con ben 9 vetrine ad angolo, aprirà entro fine ottobre portando la sua inconfondibile firma anche a Milano. Il pizzaiolo sceglie questa città per portare il suo show culinario al nord.

Atypique

Due giovani appassionati di vino dietro Atypique, la nuova vineria dedicata al mondo della viticoltura artigianale, biologica, biodinamica a Milano. Si tratta di Simone Marchiori e Gabriele Natale, giovani imprenditori con il pallino per i vini naturali che qui propongono con un ampio ventaglio tra Italia e resto del mondo, soprattutto Francia. Si mangia anche da Atypique: crostoni e taglieri con prodotti artigianali, scelti in giro da Simone e Gabriele.

Con mollica o senza

Ha appena ingorgato tutta piazza Diaz con una fila senza precedenti il nuovo locale delle star dei social e imprenditori Donato de Caprio e Steven Basalari venerdì 6 ottobre 2023 in Piazza Diaz, giusto a due passi dal Duomo nel pieno del cuore turistico della città. Con mollica o senza, alla sua seconda apertura dopo Napoli, è una gastronomia che imbottisce panini al suon della famosa e virale domanda: “Con mollica o senza?”. Con prodotti campani e non solo, i panini hanno prezzi accessibili in alcuni casi anche sotto i 10€.

Sughero Vinoteca Sociale

Spopola a Milano il format delle vinerie naturali dove provare prodotti del territorio come salumi, verdure e formaggi. Lo testimonia anche questa nuova apertura, Sughero Vinoteca Sociale in zona sud, aperta a fine settembre 2023. Una nuova enoteca che si specializza sui vini naturali da portar via o consumare sul posto. È aperta dalle 10 del mattino fino alle 22 ed è possibile anche fare la spesa grazie allo spazio bottega dove vengono venduti prodotti secchi come pasta, taralli, biscotti, conserve, marmellate, sughi.

Soot

Non più solo cucina di strada e casalinga come bibimbap, kimbap e pollo fritto, ora a Milano c’è un ristorante che vuole fare alta cucina coreana. L’idea e l’ambizione è dello chef Kim Minseok, con un percorso di studi canonici dall’Alma di Parma per poi finire nelle migliori cucine italiane: da Joia, Seta e Daniel Canzian. Soot vuole essere un ristorante di cucina coreana ma con impostazione europea: cura nel servizio e nella gestione della sala, insieme a piatti che uniscono tecniche contemporanee e matrice orientale.

APECESARE

Supplì, panini, hamburger e sfizi che vedono protagonisti prodotti e ricette tipiche romane in versione street food: questo è APECESARE nato nel 2016 dall’idea di Alessandro Favola, romano doc trasferitosi a Milano. All’inizio un’ape car che sfrecciava per le strade della città, un food truck bello e buono che ora si posiziona in pianta stabile nel quartiere Isola. Tutto parla di Roma, quella più vernacolare: porchetta, panini e supplì cacio e pepe, fiori di zucca, pollo e peperoni, ma anche scelte vegetariane. Da mangiare comodamante al tavolo.

Polpo

Il nuovo locale della chef Viviana Varese, in Porta Venezia, si chiama Polpo ed è un omaggio all’Italia marinara con un tocco nostalgico. Infatti Polpo si ispira alle trattorie anni ’80 e si divide in due momenti di consumo principali: l’aperitivo organizzato come un tapas bar con piatti da condividere, crudi e una buona selezione di vini italiani e francesi, e la trattoria vera e propria. Insieme alla socia e chef indiana Ritu Dalmia, Varese porta in via Melzo il mood delle trattorie e trasforma via Melzo in un lungomare. Spaghetti alle vongole, fritture, tartare, marinati, tutto a prezzi accessibili (dagli 8€ ai 25€).

Persianissimo

In zona Corvetto sulle ceneri di un ex locale iracheno che faceva cucina mediorientale, ora nasce Persianissimo ristorante tutto dedicato alla cucina dell’Iran. Tanta carne: agnello, pollo, vitello, da provare nei tipici spiedini di ferro cotti alla griglia, o in versione kebab, marinati con spezie e serviti con risolo bollito e verdure. Gestito dall’appassionato Amedeo, che ha anche curato la parte food del padiglione Iran durante Expo 2015 a Milano. Unico ristorante persiano a Milano dove potersi sedere ed essere serviti. Prezzi dai 19 ai 28€ per piatti completi, antipasti come falafel, sambusa e hummus tra i 6 e gli 8€.

Casa Tobago

Dove un tempo sorgeva il leggendario Club Plastic e poi un locale che ne ha preso il posto per qualche anno, chiamato Killer, ora c’è Casa Tobago. Sembra quasi un club privato, organizzato su più stanze e ambienti, e l’ispirazione per gli arredi e l’atmosfera strizza l’occhio all’Inghilterra con tappezzerie british, quadri alle pareti, e un bancone importante dove sorge il cocktail bar. Da Casa Tobago c’è anche uno speakeasy segreto, provate una volta dentro a capire dove si trovi. Cucina dedicata principalmente alla cottura alla griglia. Fino alle 2 di notte.

