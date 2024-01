Le nuove enoteche e wine bar appena aperti a Milano

Milano è stata travolta da una nuova ondata di vinerie ed enoteche. Hanno alcune caratteristiche che si ripetono: una proprietà e gestione giovane, sono specializzate in etichette naturali, biologiche e biodinamiche, e servono piccoli piatti con prodotti provenienti da aziende agricole che puntano alla qualità. Sono disseminate per tutta la città e molte di queste sono diventate già in brevissimo tempo dei punti di riferimentop che richiamano un pubblico trasversale: dalla moda e creatività passando per gli appassionati di vino e cucina. In questa mappa vi abbiamo selezionato le più interessanti aperture degli ultimi mesi, ricordandovi la nostra più ampia selezione delle enoteche migliori di Milano.