Le foto degli oggetti di design ispirati al cibo in mostra alla fiera di Milano

Il cibo è parte dell’esperienza quotidiana di tutti. Come lo è la necessità di circondarsi di oggetti funzionali alle attività di ogni giorno. Oppure, semplicemente, di elementi rivolti a un fine fondamentale: circondarsi di bellezza. Nei casi migliori, il binomio forma-funzione è il frutto di ricerche di professionisti che si interrogano su come costruire oggetti utili, pratici e insieme esteticamente appaganti. Ce n’è più di qualche buon esempio a Lineapelle, fiera dedicata all’universo pelletteria in corso fino al 21 settembre 2023 a Milano, mentre la città è animata dalla sua settimana della moda. Allo spazio “In the Making by Giorgio Linea”, la direttrice artistica Marika Tardio ha raccolto una selezione di progetti in cui il design prende ispirazione dal mondo del food, vuoi in oggetti utili a servire e cucinare, vuoi in pezzi fantasiosi che giocano con l’universo del cibo nelle sue molte forme. Li abbiamo raccolti in questa fotogallery.

Gli oggetti di design in mostra a In the Making by Giorgio Linea Bordolese, il copri mattarello in marmo di Carrara di Lievito Il copri mattarello Bordolese di Lievito La specchiera a forma di chewing gum di Lievito e la madia di Marika Tardio Cabinet, la madia disegnata da Marika Tardio L'interno di Cabinet, la madia di Marika Tardio Friendly Monster, il mobile bar di Iammi Studio per In the Making Il leggio per libri di cucina Soffritto di Lievito Il misura spaghetti in marmo Type di Lievito Il tavolo Snake di VGO

I pezzi di design ispirati al cibo

A sostenere la mostra è Giorgio Linea, azienda di riferimento per la pelletteria Made in Italy e partner di molti brand del fashion. In questo caso, però, sono gli oggetti a mostrare le potenzialità della materia prima, declinata in vari modi da progettisti italiani e internazionali. C’è il Friendly Monster realizzato da IAMMI Studio di Nicolau dos Santos e Stephanie Blanchard, un mobile bar foderato in pelle rosa Barbie (il colore del momento!) Ideale per custodire spiriti e utensili di mixology. Poi lo studio fiorentino Lievito, che ha trasformato la tavoletta incartata delle classiche chewing gum americane in una grande specchiera. Nel loro catalogo c’è anche Type, un misura-spaghetti in marmo, oltre, nello stesso materiale, a Soffritto, un leggio per sorreggere libri di cucina mentre si è al lavoro e infine Bordolese, un matterello celato all’interno di una preziosa bottiglia ancora in marmo di Carrara. La stessa Tardio ha invece realizzato Cabinet, una madia dallo stile affatto domestico, con tanto di gambe “piumate” che sembrano sul punto di animarsi. Poi alcuni progetti di VGO, brand di Valentina Guidi Ottobri che ha realizzato — tra gli altri — il suggestivo tavolo Snake: un elemento di arredo decorato con motivo a serpente per mise en place di sicuro effetto.