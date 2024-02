Palma è un progetto di negozio di piante che ha cercato negli ultimi anni di svecchiare il classico concetto di negozio di piante in Italia. Prezzi popolari, atmosfera inclusiva, musica e approccio giovane. Senza dimenticare la ricerca sulle nuove proposte botaniche, la competenza e lo studio approfondito delle piante da offrire anche ai clienti, mediante workshop gratuiti ogni settimana.

Tutto il contrario della classica rivendita di piante e fiori un po’ borghese e un po’ uguale a se stessa nei decenni. L’approccio innovativo è dovuto anche al fondatore e proprietario di Palma: l’artista contemporaneo Gabriele De Santis, che ha da sempre vissuto questo progetto come se fosse anche una sua opera, oltre che giustamente un’iniziativa di business in un mercato interessante come quello delle piante d’appartamento o degli allestimenti green per privati o aziende.

Il progetto Palma

Nato a Roma, il progetto Palma si è allargato presto a Torino e poi a Milano, dapprima in un'ex galleria d'arte per poi spostarsi in zona Porta Romana. L’ultima novità è invece l’apertura di un quarto punto vendita italiano, il secondo a Milano, in zona Certosa. Come abbiamo raccontato il Certosa District sta facendo moltissimo per dotarsi di una serie di attività commerciali che permettano al quartiere di lanciarsi, convincere società a trasferirvi il proprio quartier generale e invogliare nuovi e vecchi milanesi ad andarci a vivere. Dietro al progetto c’è del resto la società di sviluppo immobiliare Real Step, ovvero la stessa che tanti anni fa "inventò" il quartiere di Zona Tortona, un tempo noto solo per le vecchie fabbriche in abbandono.

Piante e tisane insieme nel nuovo Palma a Milano

Il nuovo punto vendita di Palma in Certosa ha però una caratteristica peculiare rispetto agli altri della piccola catena: dedica un ampio spazio ad un’altra specialità botanica, diversa dalle piante. Si parla infatti di tisane. L’accordo tra Palma e Wilden ha permesso di creare in un angolo di questo vivaio urbano un herbal bar in piena regola. Wilden è una giovane azienda milanese che produce tra le migliori tisane in assoluto in Italia e nel negozio un’intera parete è dedicata alla gamma di tisane di Wilden, che oltre a essere acquistate possono essere degustate. “Ci saranno sempre un paio di diverse tisane in degustazione per cui chiunque verrà da Palma a comprare una pianta o a scegliere una confezione di tisane potrà bere qualcosa di caldo. Ovviamente appena inizierà la buona stagione ci saranno anche le tisane fredde” racconta Nicola Robecchi di Wilden. Beninteso: non si tratta di un pubblico esercizio autorizzato alla somministrazione, dunque si potrà bere sì, ma senza pagare, al fine di per provare le bevande che eventualmente si potranno comprare. “Vediamo come va questa sperimentazione, siamo convinti che i due prodotti, le nostre piante d’appartamento e le tisane eccellenti di Wilden, rappresentino un connubio perfetto per gli appassionati di botanica su tutti i fronti. Se le cose andranno come ci auguriamo non è escluso che tra qualche mese prenderemo una licenza di somministrazione, chiederemo autorizzazione per un dehor e apriremo il primo vivaio-bar di sole tisane”, spiega Gabriele De Santis. Che siano piante con cui vivere in casa o piante da bere per star bene dopo un'infusione, evviva le piante.