A Milano si sono inventati il primo delivery che consegna solo pane artigianale

Ormai con un click è possibile farsi recapitare a domicilio qualsiasi cosa: dalla colazione alla spesa, dalla cena alla frutta. Ma il pane, o meglio il buon pane artigiano, è una categoria che ancora si fa fatica a trovare. “Quante volte capita di tornare a casa e sentirsi chiedere: ‘hai comprato il pane?’. E puntualmente l’hai dimenticato, il forno era già chiuso quando sei uscito da lavoro oppure c’era troppa coda”, spiega il founder di Pawi Domenico Mazza. E allora succede spesso di accontentarsi del pane del supermercato, del pane in cassetta confezionato o peggio ancora di sostituti del pane come gallette e crackers. L’idea di Pawi parte proprio da qui: “valorizzare l’artigianalità del pane dando l’opportunità al commerciante locale di estendere il suo business e al consumatore di usufruire facilmente di un prodotto di alta qualità con la comodità del delivery”.

L’arrivo di Pawi a Milano: la prima app delivery di pane

“Il progetto è nato perché in famiglia siamo tutti amanti del pane, a partire da mia figlia di un anno e mezzo. Il nome infatti, l’ha inventato lei. Dopo mesi e mesi a pensare una sera mi ha detto: papà comprato pawi?”, racconta Domenico a CiboToday. E così, dopo 18 mesi per mettere a punto la start up, creare l’app (Domenico è un esperto di informatica), trovare un hub e i fornitori, il servizio di Pawi è ormai attivo da i primissimi giorni del 2024. Ma Pawi non è una dark kitchen, o meglio non lo è del tutto. “Noi non facciamo il pane, l’obiettivo è quello di creare un network di produttori nelle città che garantiscano una fornitura di pane anche per noi”. Per adesso hanno 4 partner: Egalitè, Tone – Bread Lab, GustaMi e Ticozzi. Ciò che differenzia questa start up dagli altri food delivery è che non disturba il lavoro quotidiano dei forni e delle panetterie poiché ritira in un'unica volta al mattino le pagnotte crude e le cuoce nel proprio hub di Corso di Porta Vigentina 32. Perciò i commercianti non hanno nessun ordine da gestire direttamente, l’unico onere è quello di preparare un po’ di impasto in più.

Come funziona Pawi

Pawi ordina il pane dai propri fornitori due giorni prima e ogni mattina le forme di pane arrivano presso l’hub. Qui viene fatto nuovamente lievitare, poi precotto e conservato fino al momento in cui ricevono l’ordine. “Il pane conservato così può durare anche 2 o 3 giorni ma noi vogliamo dare solo quello di giornata. Per l’invenduto stiamo creando una rete di ristoranti”, spiega Domenico. I clienti scelgono la tipologia di pane tramite l’app e finalizzano l’ordine. A questo punto viene finalizzata la cottura e nel giro di mezz’ora arriva a casa appena sfornato e tiepido. I fattorini di Pawi consegnano il pane appena sfornato a casa del cliente (nel raggio di 2,5 km) nella fascia oraria prescelta con gli scooter elettrici. Oppure, i clienti possono scegliere di ritirare il proprio ordine presso l’hub, ma sempre pagando online. Inoltre, sull’app si ha la tracciabilità completa: chi è il produttore, quando è stato fatto l’impasto dal forno, quando è arrivato da Pawi, gli ingredienti e gli allergeni.

I prodotti offerti da Pawi e i progetti futuri

Sull’app di Pawi attualmente di può scegliere tra una decina di tipologie di pane diverse alla volta che cresceranno e andranno anche ad alternarsi. Si può scegliere tra la pagnotta da 250 o da 500 grammi, “abbiamo optato per questi formati non troppo grandi perché trattengono meglio il calore e così arriva il pane a casa ancora caldo. Inoltre, vogliamo riavvicinare le persone al piacere di avere un buon pane fresco a casa ogni giorno, per questo proponiamo formati non troppo grandi”. Si va dal Pane Campagne di Egalitè (12€ al kilo), il più classico pane rustico, al tradizionale Pane clandestino di Tone, per arrivare a proposte più particolari come il low carb fatto da Ticozzi (15€ al kilo), quello alla canapa e saraceno (12€ al kilo), il toscano senza sale e il Pane Scully & Mulder (12€ al kilo), entrambi di Tone. E poi ci sono i vari aromatizzati: alla curcuma, alle ortiche, limone e zenzero (perfetto con burro della Normandia e acciughe, ma anche con la marmellata!). GustaMi invece, fornisce quello alle olive e quello alla carota viola (12-16€ al kilo). Come si può notare prezzi non economici, corrispondenti alla qualità del prodotto e alla comodità di farselo recapitare a casa.

Oltre al pane si possono acquistare una serie di prodotti da dispensa abbinabili al pane, in altre parole il companatico sia dolce che salato: olio EVO classico e aromatizzato al bergamotto, salse e patè di verdure da spalmare, passata di pomodoro, sottoli, sac à poche con ‘nduja di Spilinga, marmellate, composte artigianali “Tuttafrutta” di Stringhetto e la crema di nocciole. E poi i taralli pugliesi di Cannito. “Più avanti vorremmo fare anche delle box con l’impasto crudo della pizza, qualche buon ingrediente per farcirla e la ricetta tutorial per farla a casa”. Insomma, i progetti per il futuro sono tanti ed entro la fine del 2024 Domenico ci anticipa che l’intenzione è quella di aprire altri due hub: “abbiamo già individuato le zone d’interesse per coprire tutta l’area di Milano: Repubblica e Citylife. E poi vorremmo espanderci in altre città, forse anche in altri paesi, e diventare una garanzia per il pane". Quello artigianale e di qualità.