9 idee per fare un picnic intorno a Milano

Al contrario di come si potrebbe pensare, il picnic è un’usanza che affonda le sue radici nella prima metà dell’800 con tutta una sua storia da raccontare. Particolarmente famosi quelli raccontati da Jane Austen nei suoi romanzi, occasioni idilliache nella campagna inglese di cui ci spiega bene lo spirito, di cui spesso ne descrive persino le ricette. Sono pasti e spuntini all’aria aperta a base di ricette semplici, come suggerisce il termine francese composto pique-nique, ovvero “rubacchiare qualcosa di piccolo”, cioè smangiucchiare. Sin dalla sua nascita è sempre stato un momento importante di socializzazione, ma sono gli inglesi ad elevarlo e trasformarlo in una vera e propria moda di mangiare all’aperto. Non è cambiato molto da allora, anzi negli ultimi anni sono tornati molto in voga, tant’è che numerose insegne, fattorie, cascine e cantine si sono organizzate per offrire questo servizio in delle location molto suggestive. A Milano c’è chi vi prepara il cestino da poter gustare direttamente in uno dei parchi della città ma anche chi organizza picnic per pranzo o aperitivo in posti da cartolina. Abbiamo selezionato per voi i migliori indirizzi in città e nei dintorni, luoghi perfetti per una gita fuoriporta durante il weekend.