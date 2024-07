A Milano arriva una settimana tutta dedicata alla pizza: eventi, degustazioni e cene in 32 pizzerie

Milano si propone per qualche giorno di luglio come la capitale della pizza italiana grazie all’arrivo della Pizza Week, la manifestazione organizzata dalla guida 50 Top Pizza. Dal 6 al 13 luglio 2024, per più di una settimana, il capoluogo lombardo diventa un palcoscenico dove a parlare è solo la regina delle ricette italiane, la più conosciuta al mondo. Un palinsesto di eventi che coinvolge tutta la città con ben 102 location attivate e 32 insegne di pizza della città. Per finire in bellezza con la premiazione delle migliori 100 pizzerie d’Italia secondo la classifica della 50 Top Pizza prevista il 10 luglio nello storico Teatro Manzoni.

Gli eventi di Pizza Week – Milano Edition

Occhi puntati su Milano per quest’edizione 2024, che spodesta dunque la Capitale che l’anno scorso aveva ospitato l’ultima edizione della manifestazione. Una scelta non a caso, visto che Milano negli ultimi anni ha fatto un significativo balzo in avanti in fatto di pizzerie di qualità, come vi abbiamo già suggerito in questo articolo. I tre curatori della guida 50 Top Pizza, Barbara Guerra, Luciano Pignataro e Albert Sapere, hanno dunque spostato il baricentro in Lombardia: “Abbiamo scelto Milano perché è la città che in termini percentuali e qualitativi ha segnalato maggiore crescita e diversità” raccontano.

Le pizzerie partecipanti alla Pizza Week 2024 di Milano

Un grande evento diffuso che si dirama in ben 102 location e coinvolge 32 brand di pizzerie: cene a quattro mani con rinomati chef, jam session con ospiti pizzaioli da diverse parti d’Italia, abbinamenti con grandi vini e birre, performance live, pizze speciali in edizione limitata. Tra i partecipanti: Alice Pizza, Berberè, Biga, Capuano’s, Ciro Cascella 3.0, Cocciuto, Confine, Crocca, Da Michele, DaV Milano, Davide Longoni, DaZero, Denis, Don Tano by Datterino, Dry Milano, Eataly, Fradiavolo, Fratelli La Bufala, Fresco, Lievità, Mani in Pasta, Materia, Modus, Pizzeria Da Lioniello, Pizzium, Quartieri Spagnoli, Rossopomodoro, Sorbillo, Starita, Varrone Pizza, Vincenzo Capuano, Vurria Milano. Ogni sera pizze speciali create per l’occasione e ospiti da tutta Italia.

Le cene a 4 mani di Pizza Week e le pizze speciali

Il calendario di Pizza Week – Milano Edition è denso di appuntamenti: vi segnaliamo quelli più interessanti. Per tutti i giorni da Berberè ci sarà una pizza speciale ideata da Cesare Battisti, chef e oste del ristorante Ratanà di Milano, così come da Crocca quella creata da Jacopo Mercuro della celebre pizzeria 180 Grammi di Roma. Da Pizzium invece la pizza signature è firmata da Salvatore Salvo, maestro pizzaiolo della pizzeria Salvo di Napoli.

Da Fra Diavolo l’8 luglio ci sarà una cena a 4 mani in collaborazione tra lo chef Pasquale Laera, del Ristorante Borgo Sant’Anna, in abbinamento con i cocktail direttamente da Freni & Frizioni di Roma. Mentre da Dry una cena di beneficenza con la chef Irene Volpe, finalista di Masterchef 10, e i ricavati verranno devoluti all’associazione non profit Animenta che si occupa di disturbi alimentari. Si continua martedì 9 luglio da Biga con la cena a 4 mani con lo chef Raffaele Bonetta, maestro pizzaiolo di Pozzuoli. Sempre da Dry Milano invece segnaliamo il 10 luglio la cena con il maestro Enzo Coccia che sfiderà in un testa a testa il padrone di casa nonché suo ex allievo Lorenzo Sirabella.