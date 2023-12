I ristoranti dove prenotare per il pranzo di Natale a Milano

Se un tempo il giorno di Natale si viveva rigorosamente tra le mura domestiche, circondati da amici e parenti, ora le cose sono cambiate. La tendenza a fare il pranzo del 25 dicembre al ristorante è sempre più diffusa. Nelle grandi città come Milano, infatti, questo diventa un momento importante anche per i numerosi ristoranti che decidono di non chiudere, tanto che prenotare per questa data può essere un’impresa stoica. In questa nostra lista vi suggeriamo alcuni locali dove poter prenotare per il pranzo del Natale, tra ristoranti stellati, trattorie tradizionali e indirizzi più creativi.

DanielCanzian Ristorante

La sera della Vigilia e il giorno di Natale lo Chef Daniel Canzian presenta due menu disponibili sia al ristorante di Via Castelfidardo, angolo San Marco, che in formula delivery “Daniel A Casa Tua”. Piatti come astice gratinato, verze brasate e salsa thermidor, e la tradizione con i cappelletti classici in brodo di cappone aromatizzato agli agrumi. Prezzo 150€ a persone, bevande escluse, mentre a domicilio 95€.

Via Castelfidardo, 7 web

0263793837

Antica Osteria il Ronchettino

Per chi non vuole rinunciare alla tradizione milanese, rivisitata con tocco contemporaneo, c’è l’Antica Osteria il Ronchettino. Un bel casale del 1800 che a Natale diventa un’ottima scusa per concedersi un pranzo che sa di tradizione. Tra i primi: risotto autentico Carnaroli “Riserva San Massimo”, oro, panettone rosolato e zafferano e cappelletti chiusi a mano in consommè di vouille. Immancabile il cappone ripieno del Natale, con crema di patate e spinaci saltati. Prezzo a persona 120€.

Via Lelio Basso, 9 web

3425643955

10_11 – Portrait

Aria di feste anche al bistrot del Portrait Milano, boutique hotel 5 stelle di Lungarno Collection, in Corso Venezia. Fino al 6 gennaio, 10_11 aggiunge alla sua carta alcuni piatti dedicati alle festività, che si potranno trovare anche il giorno di Natale: crostini con fegatini, cipolla rossa e gel di lamponi, tortellini di carne in brodo e il cappone ripieno potranno essere scelti dagli ospiti in aggiunta ai classici signature del ristorante.

Via Sant'Andrea, 10 web

02367995850

Terrazza Gallia

La tavola di Terrazza Gallia, all’interno dell’Hotel Excelsior Gallia, si imbandisce a festa anche per la cena della Vigilia e del pranzo di Natale. Tra i piatti proposti dagli chef Lebano, i tortelli di pollo arrosto all’arancia, brodo profumato alle erbe, la coscia di agnello, indivia belga brasata, cavolfiori e ketchup di barbabietola, la tartare di ventresca di tonno, mela verde, sfere di salsa ponzu, e il Rosso Natale: melograno e vaniglia, biscotto morbido al pistacchio. Costo della vigilia 200€, mentre a Natale 165€.

Piazza Duca d'Aosta, 9

0267853514

Erba Brusca

Anche il ristorante Erba Brusca si prepara alle celebrazioni di dicembre portando però in questo caso il pranzo del Natale a casa vostra. La mattina del 24 dicembre dalle 11 alle 13 Erba Brusca porterà personalmente il delivery di Natale, a un prezzo di 65€ a persona. Tra i piatti del menu: vellutata di zucca, zenzero, miele e cardamomo, patè di fegatini di piccione, ravioli di erbe e pecorino con burro nocciolato, e come secondo spalla di mora romagnola. Ordine minimo da effettuare 2 persone e ogni 4 verrà regalata una bottiglia di Lambrusco.

Alzaia Naviglio Pavese, 286 web

3515166021

Da Berti

Un ristorante storico con oltre 160 anni di attività alle spalle, ora in mano a i fratelli Dante e Giuseppe Di Paolo, conosciuti in città per il famoso brand A’Riccione, tra i ristoranti di pesce più noti di Milano. Da Berti porta in tavola tutto l’anno la tradizione meneghina e per questo Natale propone un menu fisso a 85€ a persona con i capisaldi delle ricette di questa festa: culatello di zibello, ravioli ripieni di cappone con parmigiano e zafferano, filetto di fassona piemontese lardellato. E per concludere i dolci della tradizione. Vicino la fermata della metro Sondrio.

Via Timavo, 8 web

026694627

Antico Ristorante Cavallini

Si trova tra Porta Venezia e Repubblica questo ristorante nato nel 1934 da Settimo Cavallini e sua moglie Adele. Oggi dopo quasi 100 anni di attività il Ristorante Cavallini continua a essere un punto di ritrovo per chi vuole una cucina di tradizione e per il suo bellissimo giardino interno. A Natale il menu comprende mondeghili, capesante gratinate, calamarata con ragù di triglie, filetto di San Pietro alla Mediterranea con capperi e olive. Prezzo 88€ a persona.

Via Mauro Macchi, 2 web

026693174

Senorio

Per le feste di Natale Señorio, il primo Restaurante Autentico Español d'Italia in via Bramante 13, propone per il pranzo del 25 dicembre un menu che ricorda la propria terra di provenienza: la Spagna. Piatti che mixano insieme materie prime spagnole e ricette italiane, come i cannelloni di maialino di Segovia D.O. e funghi, gratinati con pecorino Spagnolo D.O. e cremoso di formaggio di capra, oppure l’uovo CBT a 62 gradi, funghi, doppio mento iberico glassato e crema di piselli. Prezzo a persona 95€ bevande escluse.

Via Bramante, 13 web

0236599315

Via Stampa

Una profonda liaison tra i grandi classici della cucina e alcune piccole produzioni enogastronomiche di alto pregio. Da Via Stampa, nuovo locale in zona Missori a Milano, il Natale prende le mosse della tradizione con grandi classici come insalata russa, culattello di Massimo Spigaroli, formaggi tra Italia e Francia, plin all'ossobuco e filetto alla Wellington. Prezzo 110€ a persona.

Via Stampa, 8 web

Motelombroso

Motelombroso, ristorante sul Naviglio Pavese, sarà aperto per la cena del 24 e per il pranzo del 25 dicembre. Si potrà scegliere tra i menu degustazione delle feste e una selezione di piatti alla carta, preparati dallo chef Nicola Bonora. Tra i piatti del Natale: insalata russa, tuorlo marinato, funghi alla brace, chupa chups di passion fruit, ostrica al carbone. Immancabile il panettone di Matteo Dolcemascolo. Costo a persona 120€, con pairing di bevande 80€.

Alzaia Naviglio Pavese, 256 web

3331855267

Carmelina

Il ristorante di cucina napoletana Carmelina mette a tavola la tradizione gastronomica partenopea per questo Natale 2023. Un ricco menu di carne e pesce che propone piatti cardine come la parmigiana di melanzane, la riicotta e la treccia di Bufala, la pizza di scarola fatta in casa, le candele al ragù di agnello e l'agnello al forno con patate. E per finire il classico panettone, struffoli della tradizione e la cassatina. Prezzo 70€ con una bottiglia di vino ogni 4 persone.

Via Cadore, 2 web

0282871648

Mieru Mieru

Mieru Mieru è un ristorante di cucina marinara pugliese, infatti in dialetto vuol dire vino. Si trova proprio dietro il Naviglio Grande e a Natale è un'ottima soluzione se si vuole uscire dalla classica tradizione di carne e concedersi un pranzo esclusivamente a base pesce. Cozze gratinate, alici fritte, calamarata con scorfano, filetto di ricciola al forno, per brindare al 25 dicembre.

Via Magolfa, 14 web

0289406320



Osteria Memà

Nel cuore di Nolo, a nord est di Milano, Osteria Memà è un ristorante siciliano che anche per le feste natalizie propone i grandi classici della cucina dell’isola. Paccheri con purpu, cipudda e muddica, risotto allo zafferano salsiccia al finocchietto e fonduta, ma anche caponata, sarde alla beccafico, polpette di agnello con salsa ai lamponi. Immancabili i dolci della tradizione siciliana a terminare. Prezzo 85€ a persona.

Via Pietro Crespi, 14 web

Andrea Berton

Feste stellate al Ristorante Berton, che rimarrà aperto sia per la cena della Vigilia che per il pranzo del Natale. Il menu del pranzo di Natale rivisita e valorizza le ricette tipiche di questa festività. Tra bagna càuda, la lasagna con coda di manzo alla vaccinara e il petto e coscia di quaglia, lo Chef Andrea Berton porta in tavola la tradizione ma con la sua nota personale e di gusto. Come dolce conclusione il protagonista per eccellenza della tavola natalizia: il panettone della tradizione. In aggiunta, è possibile ordinare una selezione di portate al tartufo bianco d’Alba.

Via Mike Bongiorno, 13 web

0267075801

Al Garghet

Il ristorante appena fuori le porte di Milano sud dove tutto l'anno sembra che sia Natale. Al Garghet per questo 25 dicembre vince la tradizione delle feste: salmone marinato alla barbabietola, bonbon con prosciutto crudo D'oggiono, insalata russa, foie gras, tra gli antipasti. Si continua con i due primi: il risotto mantecato ai funghi porcini e i tortellini in brodo di cappone. Tra i secondi immancabile il cappone ripieno di castagne, purè di papate e riduzione al tartufo nero.

Via Selvanesco, 36 web

02534698