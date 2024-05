Milano negli ultimi anni è stata colpita da una vera e propria new wave di insegne che propongono cucina romana. Non solo osterie con tavolini in legno e tovaglie a quadri hanno invaso la città, ma anche numerosi food truck e indirizzi di street food che hanno fatto sì che trovare un buon supplì a Milano non sia più così difficile. Stiamo parlando per esempio di Ape Cesare che ha aperto all’interno di Sidewalk Kitchens, Romoletto famosissimo anche per la pizza bianca o il celebre Trapizzino di Stefano Callegari, a Milano già dal 2018.

La cucina romana a Milano

Non si tratta solo di locali nativi, molti sono stati trapiantati direttamente da Roma, catene o nuove aperture di ristoranti gemelli della Capitale. Luoghi della tradizione e non, che dopo aver raggiunto una certa fama, bissano con nuovi indirizzi milanesi come nel caso del Marchese e Pizzeria La Magnifica. Questo dilagare di ristoranti romani che conquistano la scena culinaria milanese non accenna a fermarsi, anzi continuano ad aggiungersi nuove aperture, tra queste l’insegna dello chef romano Max Mariola. Se prima in città non c’era molta scelta per amanti della carbonara, cacio e pepe e code alla vaccinara, basta pensare che nel 1999 esisteva soltanto Giulio Pane e Ojo, oggi la situazione è completamente diversa. Ecco allora una guida per capire quali indirizzi di cucina romana vale la pena provare nel capoluogo meneghino.