Cambia tutto nelle mense aziendali: a Milano apre un ‘refettorio’ nel palazzo di Renzo Piano

La ristorazione collettiva è sempre più visibile. E mentre nelle grandi capitali mondiali caffetterie di qualità e ristoranti eleganti si trovano al piano terra dei maggiori grattacieli, anche gli spazi professionali comuni delle città italiane cominciano ad essere presidiati da iniziative che vanno in questa direzione. La ristorazione che è sempre stata di serie B può prendersi il ruolo da protagonista.

Le mense aziendali di nuova generazione

Succede negli uffici di Milano dove arriva la mensa aziendale di un ristorante gourmet, succede nelle scuole dove le mense cercano di portare in tavola anche i presidi Slow Food, e persino i bambini possono giudicare la qualità degli ingredienti che mangiano in modo consapevole. Succede anche in grandi progetti urbanistici che prevedono diverse destinazioni e lasciano uno spazio ampio (1400 metri quadrati per l’esattezza) alla ristorazione condivisa. Questo è su per giù l’identità di Refettorio, curato dallo chef Luigi Cassago, un passato nelle cucine di ristoranti di alta fascia e presente a Milano con un suo bistrot vicino al Duomo, Ecooking World.

Il nuovo Monte Rosa 91 a Milano

Il suo refettorio prenderà posto all’interno degli edifici di Monte Rosa 91, campus professionale in zona Fiera a Milano, tra San Siro e City Life, che prende il nome proprio dalla via intorno alla quale si sviluppa. Il palazzo era stata progettato dallo studio di architettura dell’archistar Renzo Piano con il fine di accogliere gli uffici de Il Sole24Ore. Era il 2003 e nel tempo la struttura, uno degli edifici più grandi di Milano, ha necessitato di un forte ripensamento guidato oggi dallo stesso studio dei primi anni 2000 nonché da AXA IM Alts. Da zona di uffici, l’idea è quella di offrire un campus con attività professionali e complementari al lavoro, come un asilo nido, una palestra, un ristorante, una collezione d’arte permanente e anche un parco outdoor per un totale di 80.000 mq, di cui 47.000 mq di uffici.

La ristorazione di Luigi Cassago

Il progetto Refettorio, guidato da Cassago, si inserisce all’interno delle ramificazioni del suo marchio Ecooking World, fondato nel 2018, affiancato nel tempo da Ecooking 4 Business, per sviluppare filoni di ristorazione più legati al B2B, oltre che al catering e alle esperienze gastronomiche, anche al team building e allo chef a domicilio. L’idea di partenza è quella di scardinare il classico concetto della mensa, inserendo elementi fluidi: l’assenza di orari ad esempio e di menu rigidi. La dimensione del “Refettorio” è già presente a Milano in uno spazio di 1000 metri quadrati a Via Spadolini.

La ristorazione all’interno di Monte Rosa 91

In realtà sono diverse le zone ristorazione all’interno del nuovo Monte Rosa 91 e tutte pensate per momenti diversi della giornata oppure occasioni distinte, professionali e non, aperte anche a chi non lavora al campus. Dall’angolo del caffè alla sala per il pranzo aziendale, fino ai ristoranti posizionati sotto la collina presente già dall’inizio della struttura, che viene sormontata da un “bosco della luce” prevedendo nuovi inserimenti di alberi e passerelle. Anche qui si potrà mangiare e passare del tempo all’aria aperta.