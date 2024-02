Abbiamo chiesto ai ristoratori di Milano come hanno lavorato durante i giorni di Sanremo

Sanremo divide, non solo sul palco ma anche nelle scelte degli italiani. Chi lo ama smisuratamente e ha passato l’intera settimana appena trascorsa con amici davanti alla televisione, e chi invece non ne vuole sentire parlare. L’evento che negli ultimi anni si è riuscito a guadagnare anche la fiducia delle generazioni più giovani, ha avuto une certa ricaduta anche sull’affluenza delle persone nei locali della città. In che modo? Locali vuoti come se si stesse giocando una finale dei mondiali di calcio, oppure tutto normale per i ristoratori di Milano? Se a Roma ci hanno detto che il peso del Festival si è sentito, nel capoluogo lombardo è andato in maniera diversa. Ecco le loro risposte.

Manna

Dal punto di vista dell’afflusso clienti nulla di anormale. Sempre completi. Ma comprendo possa essere un effetto della chiusura e della conseguente riapertura del locale. Stiamo godendo dei benefici dell’hype. L’unica vera rottura sono i miei ragazzi, quelli più anziani, i senatori, che in virtù del rapporto di fiducia e rispetto che ci lega, si concedono il lusso di cantare le canzoni del festival durante le ore di mise en place. Il tutto accompagnato da potenti speaker bluetooth e disapprovazione evidente, la mia. Durante i nostri pasti la conversazione è stereotipata: loro commentano il festival, io non condivido l’interesse per questo evento piccolo borghese. E mi becco del rompiscatole.

[bu:r]

Abbiamo notato che c'è stato un andamento altalenante. Martedì siamo sempre chiusi, quindi non possiamo dare un giudizio, ma nel resto della settimana sicuramente c'è stata inflessione. Sanato però abbiamo lavorato molto bene. Forse più che Sanremo è proprio il momento storico.



Verso



Il Festival non ha avuto nessuna influenza sui ritmi di lavoro che stiamo avendo, e neppure ha influito sulla tipologia di cliente che è venuta in quella settimana.





Trattoria del Nuovo Macello



Durante il Festival di Sanremo non c’è stato un cambiamento significativo né per quanto riguarda il numero di persone né per la tipologia della clientela. Forse abbiamo avuto un calo di telefonate ma il ristorante si è riempito lo stesso.





Mestè



A livello lavorativo c'è stato un calo soprattutto nella giornata di venerdì, mentre il sabato è stato soddisfacente ma non entusiasmante. La clientela presente in tutti i giorni è stata interessante come sempre. Però poca.

Gerli

Il Festival di Sanremo come le partite di calcio, quelle importanti, fermano l’Italia e ancor di più Milano. Le presenze al girarrosto calano sensibilmente ma fortunatamente Gerli nasce per l’asporto per cui siamo salvi.

Sottobosco



La prima serata di Sanremo, ovvero martedì, è stata quella più scarica per noi, poi per il resto anche sabato alla finale ho avuto il solito giro. Ho notato che molti comunque ne parlavano al tavolo, ma non da monopolizzare la cena. Clientela un po’ più anzianotta rispetto al solito, immagino perché si siano creati gruppi di ascolto tra i più giovani. Invece di disdette dell’ultimo minuto ne abbiamo sempre a sufficienza. Sanremo non influisce, credo.





Mater Bistrot



Sinceramente ci aspettavamo una forte diminuzione del lavoro che alla fine non c’è stata. Parlando di numeri abbiamo avuto una diminuzione neanche del 10% e solo in un paio di giorni. Non abbiamo notato una variazione della clientela. Venerdì sera è entrata una persona che con un accento non italiano cantava la canzone di Toto Cotugno. Ma era ubriaco e questa cosa non capita solo la settimana di Sanremo.



Stadera

La settimana del Festival è stata abbastanza nella norma a parte sabato sera, complice forse anche la pioggia, in cui abbiamo lavorato un po’ meno.



Razdora



In quelle giornate si è sentito il calo e alcuni posti a sedere erano vuoti. Comunque noi facciamo anche asporto e grazie a questo abbiamo compensato, preparando la cena già pronta a chi ha visto il Festival davanti la televisione con gli amici.



Spore



Noi per fortuna abbiamo lavorato tanto nonostante il Festival, praticamente i nostri clienti sono stati tutti haters della manifestazione. Tanto da dare risposte indispettite o indifferenti se interrogati a riguardo.





Confine



C’è stato sicuramente un andamento anomalo la scorsa settimana. Soprattutto nelle giornate iniziali del Festival, martedì e mercoledì. Per fortuna abbiamo avuto il primo turno pieno, ma con una clientela al 90% straniera. In generale durante Sanremo le richieste sono state circa la metà.



Nebbia



Per noi non ci sono stati grossi cambiamenti. Solo sabato sera abbiamo avuto un calo del 10-15% rispetto alla media, avvenuto più che altro per disdette dell’ultimo minuto e no show. Anche la composizione della clientela è rimasta piuttosto simile. Forse qualche straniero in più, ma questo è un dato in crescita costante per Nebbia negli ultimi due anni.