I banchi del Mercato del Suffragio a Milano per bere e mangiare (oltre alla spesa)

Continua il nostro tour tra i mercati di quartiere a Milano. Dopo il Mercato della Darsena, quello di Nolo e Lorenteggio, passando per Wagner, non si può saltare il Mercato del Suffragio. Si trova in zona Cinque Giornate, in Piazza Santa Maria del Suffragio, ed è un mercato con cucina dove non si fa solo la spesa. Infatti è uno dei mercati in cui il processo di riqualificazione ha portato alla rinascita di un luogo da tempo lasciato in stato di semi abbandono. Nel 2015 il Mercato del Suffragio è stato oggetto di un importante lavoro di recupero da parte del Comune di Milano, restituendo così ai residenti un luogo di aggregazione e qualità. In questa guida vi portiamo tra i banchi del Mercato del Suffragio dove fermarsi per mangiare e bere, oltre che fare la spesa. Tra panifici, macellerie, pescherie e negozi di frutta e verdura.

Panificio Davide Longoni

Uno dei punti vendita del mitico panificatore Davide Longoni si trova proprio all’interno del Mercato del Suffragio. Qui si può fare la spesa, portando a casa pane di diverse pezzature e grani, pizze, focacce, torte salate oppure consumare nei numerosi tavoli dalla colazione fino all’aperitivo. La firma e la garanzia di qualità è quella di Longoni: prodotti realizzati con ingredienti genuini e ricercati. Ci sono anche le torte, i biscotti, la viennoiserie per le prime ore della giornata. Qui si può fare anche l’aperitivo che viene chiamato agricolo. Una buona selezione di vini naturali accompagnata dai loro prodotti lievitati.

Pescherie Riunite

Non può mancare un buon banco del pesce al Mercato del Suffragio. Pescherie Riunite è un brand molto noto a Milano e racchiude numerosi ristoranti e banchi del pesce in tutta la città. Una vera e propria pescheria dove fare la spesa grazie al banco sempre rifornito, oltre alla possibilità di fermarsi per pranzare o fare l’aperitivo. Infatti Pescherie Riunite è anche un’osteria di pesce, dove trovare tante ricette già pronte o cucinate al momento. Crudi, come tartare (12,8€), ceviche (13,8€), ostriche (8,5€ tre pezzi), ma anche primi, secondi alla griglia (dai 10 ai 12€) o fritture (15€). Con un calice di vino o una bottiglia.

Sartoria della pasta

Sartoria della pasta è un laboratorio di pasta fresca e artigianale dal 1998. Si trova all’interno del Mercato del Suffragio e completa l’offerta gastronomica di questo luogo con la sua produzione quotidiana. Pasta fresca come tagliatelle, bigoli, linguine, ma anche pasta ripiena come plin, tortellini, cappelletti. Ovviamente il banco di Sartoria della pasta è attivo per pranzo e cena. Si possono ordinare primi piatti che cambiano ciclicamente: tagliatelle al ragù, strascinate al sugo d’agnello, gnocchi gorgonzola e noci.

Fresco e Buono

Non può esserci mercato senza un vero e proprio banco della frutta e verdura, come Fresco e Buono. Un negozio gestito dalle giovani Elisa ed Erika Fumagalli (la famiglia è nel settore da 65 anni), dove trovare prodotti freschi e ricette vegetariane e vegane. Oltre che frutta e ortaggi da Fresco e Buono ci si passa per una centrifuga, per comprare conserve e marmellate, mangiare in pausa pranzo un’insalata di farro o una lasagna di verdure.

Joe Cipolla

Se si vuole mangiare la carne all’interno del Mercato del Suffragio c’è Joe Cipolla, un brand noto grazie anche alla presenza di altri ristoranti in città. Qui si possono scegliere diversi tagli di carne, di diverse razze e provenienza, e ovviamente fermarsi per pranzo o cena. Dai diversi taglieri di salumi e insaccati misti (dai 9 ai 15€), alle costate, bistecche o fiorentine alla brace, fino ad altre proposte come la cotoletta alla milanese (20,8€), galletto marinato alla brace (16,8€), spiedino di salsicce (15,8€) e bombette con caciocavallo (17,8€).