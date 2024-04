Il mondo della ristorazione è sempre alla ricerca di figure professionali da inserire. Chef, capo partita, camerieri, bartender, responsabili di sala, che lavorano dietro le quinte o in prima linea nei ristoranti e bar. Come ogni mese vi portiamo a scoprire i migliori annunci per chi vuole cercare lavoro nella ristorazione a Milano. Basta consultare la nostra lista.

Milano

VURRIA

Pizzeria napoletana cerca junior sous chef

CIPRIANI

Ristorante tradizionale e cocktail bar cerca bartender

BELE’

Ristorante di pesce cerca capo partita

TRATTORIA SINCERA

Ristorante tradizionale cerca un nuovo chef

LùBAR

Ristorante siciliano cerca cameriere

TRIPLE SEA FOOD

Importante gruppo di ristorazione cerca bartender

BIG MAMMA

Ristorante tradizionale cerca junior sous chef

SORBILLO

Celebre pizzeria napoletana cerca cuoco

TRATTORIA MASUELLI

Famoso ristorante tradizionale cerca cuoco

PASTICCERIA CUCCHI

Pasticceria cerca personale di sala

LANGOSTERIA

Ristorante di pesce cerca capo partita con alloggio

PRINCI

Panificio e caffetteria cerca cuoco

PASTICCERA MARTESANA

Pasticceria cerca cameriere

NEBBIA

Bistrot contemporaneo cerca cuoco

MANI IN PASTA

Pizzeria cerca assistente di sala

RISTORANTE LA RAMPINA

Ristorante tradizionale cerca cameriere