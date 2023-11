Torna Book City Milano. Tutti gli appuntamenti a tema cibo e cucina

In arrivo Book City Milano, dal 13 al 19 novembre, la manifestazione dedicata al libro e alla lettura più grande della città. #BCM23 avrà per tema Il tempo del sogno, parola onirica sulla quale si è costruito il ricco palinsesto di eventi che animerà diversi luoghi della città. Presentazioni, incontri, tavole rotonde, tutti a ingresso gratuito o su prenotazione, per conoscere i protagonisti della letteratura e gli autori del momento. Una vera e propria week, si potrebbe definire, che coinvolge Milano e le sue istituzioni, luoghi iconici, teatri, università, fondazioni, con un calendario di eventi diffusi e per la prima volta anche fuori Milano: a Cremona e Lodi. Non mancheranno in questi giorni anche incontri a tema cibo e cucina: all’interno di ristoranti, bar, cascine e musei, vediamo quali sono i migliori e i più interessanti.

Book City Milano: i migliori eventi a tema cibo e gastronomia

Partendo da giovedì 16 novembre, in Cascina Cuccagna, ci sarà la presentazione del libro Melograni e Carciofi con l’autrice Saghar Setareh, edito da Slow Food Editore: un racconto di viaggio dall’Iran all’Italia, passando dal bacino mediterraneo orientale, in ricette, parole e immagini. A Lodi venerdì 17 novembre presso il Ristorante Gaffurio: L’invenzione del contorno, con Amalia Nichetti e il Collettivo Contorno (Cristina Dal Bene, Carmine Dell’Anno, Federico Miletto). In collaborazione con Galleria Campari, Marco Balzan e Luca Clerici presentano Bar Stories. Bar e letteratura, letture e dibattiti sul tema del bar filo comune di molti autori da sempre. Sabato 18 sempre in Cascina Cuccagna l’evento Le ricette del convento: un viaggio nel tempo e nel gusto alla scoperta di antiche delizie create in ambito ecclesiastico, con Don Anselmo Lipari, Tiziana Martinengo e Gesualdo Vercio. A seguire Gli uomini del cibo: L'Integrale e le metamorfosi, con la presentazione dell'ultimo numero Metamorfosi, e discussione pubblica con Roberta Abate, Teresa Bellemo, Diletta Sereni e Irene Soave.

Domenica 19, in Cascina Cuccagna, ci sarà La Signora dello champagne: la storia della Maison Clicquot con Adriana Assini e Sara Valentino: un viaggio nella Francia del 17° secolo per scoprire le origini di un mito. Al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci all’Auditorium, La scienza nel fumetto con Dario Bressanini e Tito Faraci: un’opera mastodontica per unire la scienza e il fumetto e raccontare, con minuzia e ironia, il loro rapporto nei decenni. E chi meglio di Bressanini poteva farlo? Sempre al museo, atteso anche l’incontro tra Oscar Farinetti e Alessandro Milan: L’Italia deve essere un Paese per giovani. In un mondo incerto e competitivo, spazzato da venti di guerra, crisi politiche ed emergenze, spesso l’avvenire fa paura, ma c’è un modo preciso per non lasciarsene sopraffare: progettarlo, giorno per giorno, a partire da dieci mosse. Oscar Farinetti, imprenditore di successo dietro Eataly, ci spiega quali. Al Mercato Centrale invece, sempre nella giornata di domenica 19, Come avere successo dietro i fornelli: consigli e trucchi di Sonia Peronaci, alla presenza della famosa scrittrice, cuoca e blogger, e Chiara Amati. L’autrice spiega come portare in tavola piatti sani, economici, semplici, genuini con ricette e consigli. Qui il calendario completo.

Book City Milano: gli altri ospiti e maggiori eventi

C’è da perdersi nel programma di Book City. Tra gli eventi irrunciabili sicuramente la giornata inaugurale si terrà mercoledì 15 novembre alle 20 al Teatro Dal Verme: la serata avrà come protagonista lo scrittore turco Orhan Pamuk, Premio Nobel per la Letteratura 2006, che per l’occasione riceverà il Sigillo della Città dal sindaco Giuseppe Sala. Se il tema di BookCity Milano 2023 è il Tempo del sogno, la manifestazione non può esimersi dal raccontarne la controparte oscura: Raccontare l’incubo. La cronaca nera da Buzzati ai podcast è l’incontro dedicato alla raccolta degli articoli scritti da Dino Buzzati nella sua carriera da cronista. Come si raccontano le vicende più efferate, i soggetti più malvagi? Come è cambiato il racconto della cronaca nera? Ne parleranno Stefano Nazzi, autore del pluripremiato podcast Indagini e lo scrittore Giacomo Papi, sabato 18 novembre alle 11:30 al Piccolo Teatro Grassi. Tra le novità di quest’anno, inoltre, l’inaugurazione della Casa della Voce, il nuovo spazio che l'Area Biblioteche del Comune di Milano dedica alle forme di cittadinanza attiva che operano in città nell'ambito della lettura, negli spazi dell’ex Fornace di via Gola (Alzaia Naviglio Pavese 16): giovedì 16 novembre alle 18. Per permettere ai lettori di scoprire autori e autrici che hanno raccontato e fatto grande Milano, nel 2024 andrà online Let-Mi - Letteratura Esperienza Turistica a Milano, una piattaforma digitale open source che metterà a disposizione i capolavori ambientati in città, un progetto finanziato dal Ministero del Turismo e realizzato dal Comune di Milano.