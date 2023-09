Negli ultimi anni si sta assistendo a una autentica gin-mania, che in Italia ha portato alla nascita di centinaia di giovani aziende che innovano questo prodotto, probabilmente già distillato nel XIII secolo nei monasteri. Un fenomeno che ha portato ad avere ottimi gin artigianali in ogni regione d’Italia, dove le produzioni sono spesso associate a botaniche della zona. Così, dopo la selezione di quelli prodotti in Emilia Romagna e nel Lazio è arrivato il momento di scoprire la produzione della Lombardia dove, peraltro, da 10 anni viene organizzato TheGINday: un festival internazionale dedicato al mondo del Gin, ideato da Luca Prola che si tiene proprio a Settembre 2023 a Milano.

RIVO Gin

Un gin che nasce sulle sponde del Lago di Como, dall’unione delle passioni di madre e figlio. I creatori di questo distillato sono Marco Rivolta, che ha vissuto a Londra dove il gin è molto radicato, e sua mamma Gianna, grande appassionata di botaniche. RIVO Gin è realizzato con grano italiano e si caratterizza per l’uso di botaniche selvatiche raccolte a mano nelle montagne attorno al Lago di Como, poi distillate fresche. Tra queste ci sono timo, melissa, santoreggia e pimpinella che si aggiungono al ginepro, coriandolo, cardamomo e angelica. Il risultato è un gin con un aroma balsamico, note floreali e fruttate con sentori di sottobosco che lo rende adatto sia per un cocktail classico che per qualcosa di più creativo. Il packaging della bottiglia è ispirato alle donne del Lago di Como che per secoli hanno raccolto erbe e fiori per la preparazione di rimedi officinali, coloro che la storia chiamerebbe streghe. L’elemento delle streghe e della magia si fonde alle linee geometriche che rimandano alle montagne e alle onde del lago. RIVO produce anche gli amari VENTI, gin RIVO Citrus e il Gin Rivo Sloe arricchito con bacche di prugnolo italiano che gli conferisce un delicato colore rosso rubino. Il prezzo è di 38€ per 50cl.

Eugin

Distilleria Indipendente della Brianza fondata nel 2019 da Eugenio Belli, che ha saputo trasformare quello che era nato come un hobby qualche anno prima, in un vero e proprio lavoro. Eugin viene realizzato con alcool biologico, ginepro, semi di coriandolo e radice di angelica, a cui si aggiungono le botaniche tra cui menta e melissa che coltivano sull’Appennino emiliano, agrumi e altre piante spontanee come l’abete bianco, la salvia, la camomilla e il timo. Eugin Numero 7 (il primo che ha prodotto) ed Eugin Numero 9 sono due distillati che omaggiano la tradizione dei London Dry, il primo complesso e molto aromatico, con note dominanti di ginepro e agrumi, perfetto da bere liscio o miscelato nei classici Negroni e G&T. Mentre il secondo più secco e deciso, ma allo stesso tempo equilibrato, in cui prevale la forza del ginepro rafforzato dalle note balsamiche e legnose dei germogli di abete. A questi si aggiungono etichette stagionali, lo Sloe Gin e l’Eugin Foresta Full Strenght più forte e molto vegetale, perfetto per la miscelazione. Oltre che nello shop online, tutti questi prodotti si possono acquistare anche nel loro punto vendita in zona Casoretto a Milano. Il prezzo va dai 40€ in su per 70cl.

Testacoda Gin

La sua storia parte nel 2017 a Gorla Minore, in provincia di Varese, da un’idea di tre amici e soci: Stefano Nizzolini, Davide Brassini e Valerio Visconti, uniti dalla passione per il gin che volevano garantirsi un rifornimento permanente “di cui potersi bere tutto il cuore. Agli amici che lo avessero richiesto solo le teste e le code”, di qui il nome. Così comprarono un piccolo alambicco da dieci litri e vecchi manuali e iniziano a distillare in un garage di Ghemme, imparando l’arte da 0. Il risultato? Un Bio Botanical deciso e corposo fatto con frumento italiano e 8 botaniche, che unisce i gusti dei tre amici: persistente e agrumato secondo Valerio, bilanciato nelle spezie tra cui pepe rosso cambogiano e pepe bianco indiano come piacciono a Stefano e per finire lo zenzero, l’ingrediente preferito di Davide. Le altre sono ginepro toscano, angelica, coriandolo, arancia, limone e giaggiolo. Perfetto da degustare in purezza o come base per i cocktail. Il prezzo è di 42€ per 70cl.

Monnalisa Gin

Monnalisa Gin si chiama così perché è ispirato al furto che ha reso Dumenza famosa in tutto il mondo e omaggia le essenze delle valli all’estremo nord della provincia di Varese (confinanti con la Svizzera), dove rimase il famoso dipinto per due anni. Ideato tra le sponde del Lago Maggiore e le sue zone boschive, si ottiene da una distillazione artigianale, che prevede l’utilizzo di sole botaniche nazionali di altissima qualità: tarassaco che dona freschezza e sentori floreali, castagno per le note dolci, ortica per la parte erbacea e alloro che regala una spinta balsamica. Si ottiene con alambicco con estrazione a vapore ed è perfetto sia per essere bevuto da solo o come ingrediente base per molti cocktail. Bottiglia intorno ai 50€ per 50cl.

Tigin

Il gin rurale che nasce dalla passione di 3 amici che hanno voluto esprimere l’amore per un territorio, quello della Valle del Ticino dove sono cresciuti. Tanti ricordi, di cui uno indelebile quando hanno avvistato il Barbagianni, uno degli uccelli notturni simbolo della riserva naturale, che diventa il simbolo in etichetta. È proprio nel parco che vengono coltivate le 12 botaniche utilizzate nella distillazione, tra cui le principali sono lippia, issopo, fior di sambuco, miele, cetriolo e zenzero. Queste vengono macerate separatamente, il che consente di preservare nel migliore dei modi tutte le caratteristiche organolettiche. Dopo un periodo di infusione di 15 giorni si procede con la distillazione. Infine vengono unite le dodici miscele distillate e viene imbottigliato il Tigin in puro stile inglese, senza alcun processo di invecchiamento. Si caratterizza per note erbacee e floreali ed è secco, fresco e persistente, ottimo da bere liscio o con ghiaccio, ma anche per la mixology. La bottiglia da 70cl costa sui 36€.

Natura Gin

London Dry Gin nato dall’idea di 3 giovani cresciuti circondati dai boschi e dalla natura e che, durante la pandemia, hanno deciso di sviluppare questo progetto. Viene prodotto dall’infusione di 9 botaniche: ginepro, angelica, coriandolo, fiori di iperico, fiori di robinia, menta, timo, pepe rosa più una segreta, che li conferiscono un gusto ben bilanciato tra le note floreali delle botaniche prevalenti, il gusto deciso delle note terrose e speziate e l’acidità finale data dalla botanica non svelata. Il loro simbolo è un’ape perché tra gli ingredienti principali c’è la robinia, che è il fiore con cui le api producono il miele di acacia, e anche perché la loro missione è anche quella di salvaguardare l’ecosistema, proteggendo gli insetti impollinatori. Per questo collaborano con una piccola azienda apistica che si chiama Happy Bees. La bottiglia costa 42€ da 70cl.

Celestial Superior Gin

Gin artigianale dal colore trasparente prodotto con alcool ottenuto da segale e frumento italiano, ginepro toscano rinomato per il suo sentore intenso e rotondo e altre botaniche che vengono distillate separatamente. Tra le principali ci sono il coriandolo pugliese, limone di Sicilia e bergamotto di Calabria, che gli conferiscono spiccati sentori agrumati e freschi. Poi la vaniglia del Madagascar che lo addolcisce. L’altro carattere distintivo è l’acqua del Mar Mediterraneo microfiltrata che si fonde agli aromi delle botaniche e regala un tocco di sapidità, creando naturalmente cristalli di sale all’interno della bottiglia. Ottimo da bere puro a temperatura ambiente o miscelato con ghiaccio. Ci sono tre tipi di Celestial Gin: il Sea Water, il Sea Foam e il Sea Sand, le cui bottiglie da 70cl costano 44€.

Gin 25zero14

25zero14 è un gin 100% italiano, per la precisione di Castenedolo, come il suo ideatore Andrea Pellegrini e 25014 è proprio il codice di avviamento postale di questo paese in provincia di Brescia. Lo scorso febbraio a Londra è stato premiato come miglior gin italiano al World Gin Award 2023 e medaglia d’oro nella categoria di riferimento. Ci sono due versioni: la Botanic, un gin classico che sprigiona profumi e sapori mediterranei, che vanno dalla freschezza dell’anice stellato e ai sentori balsamici ed erbacei di basilico, rosmarino e timo, per arrivare ad un cenno di limone siciliano e agrumi, bilanciati su una base classica di ginepro. Poi c’è la versione Navy Strenght con maggiore grado alcolico che rende il sorso tagliente e deciso. Al naso è complesso con profumi di coriandolo e ginepro, poi note di scorza di limone e timo, ed è ottimo per il Gin Tonic. A giugno hanno aperto anche uno showroom a Brescia, dove poter assaggiare i distillati o un G&T di qualità. Il prezzo è di 39€ a bottiglia da 70cl.