È l’idea nata all’interno di Ampi, l’Accademia dei Maestri Pasticcieri Italiani, che ospita artigiani come Sal De Riso, il Presidente, Massimo Alverà e Denis Dianin, per celebrare i 30 anni di vita il 9 ottobre di quest’anno. In occasione del XXVII Simposio Pubblico l’associazione, nata nel 1993, festeggia eleggendo Milano come location di eventi ed attività. La più visibile e insolita sarà aperta a tutti: un tram infatti girerà per il capoluogo milanese facendo assaggiare in anteprima il dolce “Accademia”, una cake da viaggio creata proprio per questa occasione.

Il 9 ottobre e il tram della dolcezza

Più nello specifico ci sarà un tram storico milanese, brandizzato AMPI, che percorrerà il centro cittadino di Milano con soste in tappe strategiche, che cadranno al Castello Sforzesco, Piazza Cairoli, Piazza della Repubblica e Corso Genovacon gli oltre 50 Accademici che faranno assaggiare gratuitamente la monoporzione in edizione limitata del Dolce Accademia. Si partirà alle ore 11:00 da Piazzale Perrucchetti, per poi proseguire di mezz’ora in mezz’ora con una nuova tappa. Via Cantù, Piazza Fontana, Porta Genova solo per citarne alcune. Il giro terminerà al Duomo dove sarà fatta la foto di rito per celebrare l’evento. In una sorta di “tour della dolcezza” in salsa milanese che si concluderà dopo le 16:00 e andrà quindi avanti per l’intera giornata.

Cosa è Ampi: una breve spiegazione

Le manifestazioni dedicate al trentennale di Ampi si svolgeranno su due giorni: il 9 e il 10 ottobre. Dopo la giornata dedicata al pubblico, il 10 ottobre sarà invece il momento del Simposio vero e proprio, con laboratori e incontri tra gli accademici e i professionisti della pasticceria.

L’Accademia Maestri Pasticceri Italiani è nata nel giugno del 1993, accomuna l’esperienza di pasticceri che si distinguono nel comparto nazionale per le spiccate capacità artistiche applicate alla tradizione italiana della pasticceria. Le finalità associative sono rivolte alla crescita professionale dei pasticceri e allo sviluppo del dolce di qualità, con specifico riferimento a quello tradizionale. AMPI intende riunire e valorizzare i maggiori esponenti del settore (pasticceri da laboratorio e da ristorazione) a livello nazionale, studiare e adottare i mezzi più idonei per perfezionare i processi di lavorazione, diffondere e potenziare l’immagine dell’alta Qualità nella pasticceria italiana. Per gli amanti dei dolci, sarà un’occasione interessante di incontro e scoperta.