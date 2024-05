Il più famoso chef del Venezuela cucinerà arepas in un ristorante temporaneo di Milano

Sumito Estevez è uno degli chef più importanti di tutto il Venezuela ed è in arrivo a Milano dal 20 al 23 maggio 2024 ospite del food truck El Caminante. Una lunga carriera come conduttore televisivo e radiofonico, imprenditore, scrittore, nonché influencer. Insieme a Pedro Hernandez e Monica Cabras, proprietari del furgoncino El Caminante noto per aver portato la cucina del Venezuela in giro per l’Italia, lo troverete negli spazi di SideWalk Kitchens, in Via Bonsevin de la Riva 3. All’interno del collettivo gastronomico milanese dove El Caminate ha una residenza temporanea fino a fine maggio 2024. Tre giorni per provare un menu tutto fatto di arepas, le focaccine a base di farina di mais simbolo dello street food sudamericano.

Sumito Estevez: lo chef più famoso del Venezuela a Milano

“Sumito Estevez in Venezuela è come Antonino Cannavacciuolo in Italia” spiega Pedro Hernandez fondatore de El Caminante. Infatti lo chef è tra i più venerati personaggi del Sud America visto anche il peso del suo curriculum. 30 anni di carriera che lo hanno consacrato ambasciatore della cucina e delle tradizioni del suo paese, come cuoco nelle cucine stellate venezuelane ma anche come educatore e promotore di progetti solidali. Autore di tantissime pubblicazioni, Sumito Estevez è anche molto attivo sui social dove parla a un bacino d’utenti vastissimo tramite ricette, consigli gastronomici, piani di food marketing personalizzati. Infatti lo chef è anche imprenditore di successo grazie alla creazione della sua società Los8sentidos, che oltre a supportare i ristoratori e chef organizza seminari, talk, incontri che hanno come scopo la sensibilizzazione su temi come spreco alimentare e sostenibilità.

Lo chef Sumito Estevez a El Caminate: dal 20 al 23 maggio

“Ci siamo conosciuti grazie a una scrittrice gastronomica, Ximena Montilla, che ci ha messo in contatto” ci raccontata Pedro Hernandez “abbiamo subito pensato di fare qualcosa insieme visto che ora lui vive vicino Milano con la moglie Sylvia Sacchettoni, di origini italiane”. Una collaborazione culinaria che prenderà vita nel pop-up de El Caminante, negli spazi di SideWalk Kitchens, tutta basata sulle famose arepas del Sud America. “I nostri clienti potranno provare quelle create per l’occasione dallo chef in tre versioni diverse” racconta Hernandez. “Ci sarà un’arepa di pesce con pisillo de pescado che è una specie di ragù tradizionale di pesce spada con cipolla, aglio, peperoni e diverse spezie; un’arepa asiatica in omaggio alle origini indiane dello chef e una completamente vegana”. I prezzi? Dai 10 ai 12€. Oltre alla selezione classica delle arepas di El Caminante.

“L’arepas è un piatto tipico del sud America, molto diffuso in tutto il continente e soprattutto in Venezuela” spiega Pedro Hernandez. Molto simili a focaccine o paninetti di forma tonda, realizzate con farina di mais, l’harina pan, poi cotte alla piastra. Vengono tradizionalmente farcite con carne, pesce o verdure di stagione.

La storia de El Caminate: il food truck venezuelano

El Caminante è uno dei primi food truck di cucina venezuelana in Italia. Nato nel 2015 dall’idea di Pedro Hernandez e sua moglie Monica Cabras, che dopo un periodo in California decidono di trasferirsi in Italia e iniziare questa avventura. Lui ex modello venezuelano con una laurea in business administration e management, lei fashion designer, danno vita così a El Caminante. Un furgoncino specializzato nella cucina del Venezuela mixata con prodotti tipici e materie prime italiane. “El Caminante fa arepas, empanadas, e anche bowl di riso. Grazie alle radici sarde di mia moglie utilizziamo tantissimi prodotti di questa regione. Perciò troverete arepas con carne di agnello sardo, arepas con i sardoncini, tutti prodotti che provengono da produttori dell’isola” racconta il proprietario. Tutte le arepas sono fatte a mano da Hernandez con farine del Venezuela e le ricette sono sviluppate con la consulenza dello chef Mattia Chiesa: “C’è l’arepas Caracas con pollo cotto a bassa temperatura, quella Valencia con carne di manzo, insieme a versioni vegane e vegetariane a 9€”. El Caminante lo trovate in giro per l’Italia a diversi festival ed eventi, nonché disponibile per catering privati, e ora anche negli spazi del collettivo gastronomico SideWalk Kitchens fino a fine maggio.