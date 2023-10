Non tutti a Milano sanno che in zona sud, proprio dietro il nuovo volto del quartiere Bocconi, c’è un locale curioso all’interno di un circolo sportivo. Si chiama Surfer’s Garden e sorge nascosto tra campi da calcetto e palazzoni. Un cocktail bar che è il risultato delle passioni dei suoi proprietari, il bartender Yuri Gelmini e Irene Bottura, per la miscelazione, il surf e le piante. Tre universi che si incontrano in questo locale circondato da uno dei giardini di rose più belli di Milano, curato personalmente dai due anno dopo anno. La novità da queste parti arriva con il profumo dei piatti tipici della domenica: infatti il Surfer’s da semplice cocktail bar diventa un locale dove accompagnare la bevuta serale con le ricette delle migliori gastronomie di Milano. E c’è di più: verranno attivati dei corsi di surf. Come? Ve lo diciamo qui.

Cocktail e piatti da rosticceria: la nuova formula del Surfer’s Garden

Cannelloni, patate arrosto, polenta, polpettine, lasagne: il Surfer’s Garden si trasforma idealmente in una tipica rosticceria milanese e porta in tavola i piatti che si è soliti mangiare in famiglia il fine settimana. “Negli anni ci siamo resi conto che il mondo del cocktail bar si sta trasformando. Tante le persone che vogliono accompagnare la bevuta a piatti più sostanziosi, allontanandosi così dalla formula classica dell’aperitivo” ci spiegano Yuri Gelmini e Irene Bottura quando gli chiediamo da dove è nato questo cambio di rotta. E perché le rosticcerie? “Sono un po’ il simbolo di un modo di vivere che forse non c’è più, con piatti classici che piacciono a tutti” infatti il menu che cambierà più volte al mese introducendo sempre nuovi piatti, è un po’ il frutto della ricerca di Yuri e Irene. “Ci piace girare per le rosticcerie e gastronomie di Milano e capire cosa c’è di buono in giro” per questo troverete in carta i piatti di Giannasi, il mitico baracchino che vende milioni polli in Porta Romana, la Salumeria e Gastronomia Civelli, dal 1961 in Corso Genova, oppure la storica gastronomia Rossi & Grassi celebre per la pasta fresca e i formaggi. Prezzi? Contenuti: dai 6 ai 14€.

Surfer’s Garden: i corsi che si attiveranno dedicati agli amanti del surf

Le novità non si limitano al momento della cena. Infatti al Surfer’s Garden partiranno dei corsi dedicati al surf, insieme a Francesco Fiorentino surfista e istruttore di lungo corso. “Si chiama Surf Play il nostro corso dedicato agli amanti di questo sport. È diviso in due parti: la prima si fa qui da noi abbiamo costruito un attrezzo che si chiama surf bench, simula la tavola da surf e serve per capire i fondamentali. Poi la seconda parte si farà invece al mare, a Marina di Pietrasanta” ci dice Gelmini che conferma anche la presenza di un corso per bambini in loco. Oltre a lezioni individuali, per tutti i livelli gestite da Fiorentino. “Ci ispiriamo ai piccoli caffè della costa atlantica dove si ritrovano i surfisti e dove si provano piatti tipici della zona. Così l’idea di unire la rosticceria al mondo del surf” concludono Yuri e Irene.

Il Surfer’s Garden il cocktail bar che unisce miscelazione e botanica

Il Surfer’s Garden nasce sotto il nome di Surfer’s Den nel 1999 in via Mantova, quasi un circolo notturno con una proposta completamente diversa da quella di oggi. Nel 2009 poi il trasferimento in Piazza Caduti del lavoro, in questo giardino che negli anni è diventato il motore trainante del cocktail bar. Infatti Yuri Gelmini e Irene Bottura hanno coltivato e curato ogni centimetro di questo spazio facendo emergere la loro passione per il mondo delle piante, delle erbe e dei fiori in generale. Una passione che è entrata anche nei cocktail. Infatti alla base della filosofia del Surfer’s Garden c’è il rispetto della natura e dei suoi cicli stagionali con l’utilizzo in miscelazione di erbe aromatiche, piante officinali e prodotti che provengono da mercati locali o produttori che operano nel rispetto dell’ambiente. I menu di Yuri Gelmini e Irene Bottura sono sempre dei viaggi ludici e onirici a cavallo tra mondi immaginari. Come il prossimo, incentrato sui supereroi: si chiama Silver Surfer e saranno 6 drink nuovi a cui si aggiungeranno 6 grandi classici. Da un semplice giardino un mondo che unisce insieme più universi, solo apparentemente lontani.