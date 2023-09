Guardare il cibo e la tavola sotto un’altra luce e direzione. Questo è il lavoro di Rossana Passalacqua e Anna Velardi, rispettivamente classe 1981 e 1984, amiche nella vita e menti creative dietro il progetto The Alchemist Club. Una specie di club del cibo, un appuntamento periodico tra vecchi e nuovi amici che vogliono semplicemente condividere un momento di piacere a tavola. Sulla scia degli home restaurant, ovvero esperienze di ristorazione ibride e casalinghe molto spesso tra sconosciuti, che si stanno facendo spazio in Italia. The Alchemist Club nasce a Milano, ed è il frutto della ricerca artistica ed estetica prima ancora che gastronomica di Rossana e Anna, che nella vita lavorano in ambito creativo. Ci abbiamo scambiato due chiacchiere per capire meglio di cosa si parla.

The Alchemist Club a Milano: dalla moda al mondo del cibo

“Io e Anna ci siamo conosciute tempo fa e abbiamo capito che potevamo creare qualcosa di nostro, unendo il mondo da cui veniamo ovvero la moda e la passione comune per il cibo” ci spiega Rossana Passalacqua originaria di Palermo, una vita nello styling e ora direttore artistico e creativo free lance. Una passione quella per il cibo che condividono a partire dall’infanzia: i nonni pasticceri di Rossana, le zie palermitane che la domenica incocciavano il cus cus, poi gli studi per affinare alcuni concetti. “Anna nonostante lavori per Dolce & Gabbana come visual merchindiser è la parte tecnica tra noi: ha una grandissima competenza per panificazione e lievitati, ama la pasticceria soprattutto quella francese”, mentre Rossana si dedica all’approfondimento del cibo macrobiotico. Frequenta la Sana Gola per 5 anni (una delle più accreditate scuole sul tema) e si specializza in fermentazioni di “frutta, verdura, miso, kombucha, molto vegetale e poco animale”, specifica.

Come funzionano le cene di The Alchemist Club

Che cos’è The Alchemist Club? “Sono delle cene che vogliono osare rispetto ai soliti concetti, nate dalla nostra voglia di sperimentare e sviluppare tematiche artistiche e creative intorno al cibo” dice Rossana che ospita nel suo Studio Cabinet in Via Antonio Curti, zona Bocconi, questo ciclo di appuntamenti comunicati periodicamente tramite una newsletter e i propri canali social. Tutto deve avere una dimensione estetica: si parte dalla creazione del tema della cena “può essere un ingrediente oppure un colore, abbiamo sviluppato la cena bianca, rosa, verde, ma si può partire anche da un’astrazione o un concetto. Tutto viene comunicato ai nostri iscritti mandando anche una ricetta che invita al tema della condivisione di idee”. A ogni appuntamento vengono invitati produttori o esperti, oppure artisti o illustratori chiamati a dare il loro contributo al tema principale della cena: “attraverso menu illustrati, letture di poesie, oppure semplicemente con i propri prodotti che poi possono essere anche acquistati”. Il prezzo della cena dipende dalla spesa, ci confida Rossana Passalacqua, e solitamente si aggira sui 75€ a persona considerando che non si avranno mai più di 15 commensali al The Alchemist Club.

Il progetto di espandersi anche con un proprio servizio di catering

“Abbiamo lavorato per brand di moda che ci hanno chiesto di collaborare durante gli eventi sviluppando progetti creativi con il cibo. C’è stata una maglieria che fa filati che si cristallizzano a cui abbiamo affiancato alcune torte fermentate, per ricordare il progetto artistico e allo stesso tempo chimico” ci raccontano confidandoci che nel futuro vorrebbero poter lavorare nel servizio catering, e per questo stanno pensando di avere uno o due persone più tecniche a supporto.

Nel futuro dunque Rossana Passalaqua e Anna Velardi vogliamo spingersi oltre, collaborando con i brand anche dal punto di vista della direzione artistica in ambito cibo: “Creare cene tematiche, installazioni creative, che coinvolgono il tema in maniera differente”. E se volete conoscerle questo fine settimana, il 30 settembre 2023, saranno presenti con un workshop sul tema delle fermentazioni da Naturale Festival, la rassegna sul vino naturale da Mare Culturale Urbano. Per avere un assaggio del loro lavoro. La prossima cena? A novembre, basta restare connessi.