A Milano due ragazzi fanno la classica frittatina di maccheroni napoletana (però senza friggerla)

Tra le ricette più conosciute di Napoli c’è la frittatina di maccheroni, un piatto casalingo che sa di domenica e pranzi in famiglia oltre che di friggitorie e cibo di strada. Da qui la volontà di alcuni giovani imprenditori legati alla Campania di portare a Milano questa preparazione, declinandola però in maniera pop e divertente anche a livello grafico e di storytelling. Tina Maccheroni nasce infatti dall’idea di Edoardo Notizia e Francesco Guarnera di rivisitare un classico della cucina partenopea rendendolo un piatto un po’ più leggero sia come grammatura che come ricetta. Si trova in Viale Bligny 29 ed è un locale coloratissimo dove provare in versione mini e in vari gusti la frittatina di pasta napoletana.

Tina Maccheroni: lo street food napoletano a Milano

“Ogni famiglia ha la sua ricetta che custodisce gelosamente. Mia mamma la fa sempre con provola, pecorino, parmigiano, sale e pepe, e ovviamente il formato di pasta per eccellenza è il bucatino che permette di gonfiarsi rendendo così la ricetta più morbida”, racconta Edoardo Notizia, napoletano doc. Conosciuto sui social anche come Masterchedo, nella vita faceva altro: “Prima ero art director nel mondo delle agenzie milanesi, poi con il tempo mi sono spostato sulla creazione di contenuti gastronomici sui miei social, lavorando anche come chef a domicilio”. Ed è proprio dalla ricetta della mamma che, insieme all’amico Francesco Guarnera imprenditore digitale napoletano, inizia a immaginare Tina Maccheroni.

“Tina è l’abbreviazione di frittatina”, racconta “abbiamo pensato che fosse un modo divertente, semplice e immediatamente riconoscibile per il nostro brand”. Così, partendo dalla classica ricetta di Napoli, Notizia e Guarnera ripensano la frittatina di maccheroni dandole nuova forma e gusti. “La nostra frittatina è in versione mini, di forma rotonda e facile da mangiare anche con le mani in qualche boccone”.

La frittatina di maccheroni di Tina: i gusti e i prezzi

Madre delle ricette antispreco napoletane, la frittatina si può fare con qualsiasi cosa si abbia a disposizione. Da Tina Maccheroni, oltre alla classica, c’è quella con ragù di genovese con carne di maiale e cipolla, quella con i friarielli, con i pomodorini del Piennolo, alla scapace, con patate e quella con la ‘nduja. Tutte costano 4,8€. Ci sono anche le frittatine mbuttunate, ovvero ripiene: “Sono simili a piccoli panini farciti con vari gusti, dalla salsiccia e friarielli a quella con la genovese e costano 5,9€”. Sono cotte al forno invece che fritte per essere più leggere e digeribili, e ogni mese come ci spiega Edoardo Notizia ci sarà un gusto speciale creato anche in collaborazione con altri chef. La frittatina del mese è Thai, ispirata ai sapori orientali.

Tina Maccheroni è un locale pensato per la condivisione e soprattutto per l’asporto. Oltre alla vetrina con i prodotti, c’è comunque un bancone con alcune sedute alte dove ci si può accomodare. “Il nostro format è pensato soprattutto per il delivery e il take-away, visto che le frittatine sono comode da mangiare anche mentre si passeggia per Milano”. E chissà se nel futuro verranno aperti anche altri punti vendita. Un modo divertente per ritoccare senza snaturarlo un piatto della tradizione.