Addio vecchia mensa aziendale. In questi uffici di Milano caffè e pausa pranzo sono super gourmet

I fratelli Chicco e Bobo Cerea continuano a sferrare colpi da maestri non solo con le loro insegne, in primis il Da Vittorio a Brusaporto, ma anche nel mondo della ristorazione aziendale. Ora Vicook, la società specializzata con cui gestiscono questo determinato comparto, ha conquistato il Segreen Business Park alle porte di Milano. Adesso questi uffici di Milano avranno una mensa aziendale preparata da un ristorante Tre Stelle Michelin.

La storia di Vicook della famiglia Cerea

Vicook è un’azienda di ristorazione che offre servizi personalizzati nel campo del food service – ristorazione classica, collettiva e gestione delle mense - fondata a Bergamo nel 2007 dalla famiglia Cerea. Un progetto nato dalla volontà di fornire cibo di qualità, dal punto di vista gustativo, nutrizionale e ambientale, anche fuori dal loro ristorante e in ogni momento della giornata. “La premessa è questa: il rituale del cibo – che si tratti di un veloce break durante un convegno, di un pranzo da cerimonia o di una pausa dal lavoro – è una cosa bella”. Dai catering per eventi alla ristorazione scolastica, dalla ristorazione commerciale a quella per RSA, nonché la ristorazione aziendale.

E non sono poche le aziende che hanno scelto di affidarsi ai Cerea per il loro comparto food & beverage. Tra i nomi più altisonanti spicca Gucci, Bottega Veneta, Adidas, Pomellato e Juventus FC Headquarter. Nel 2019 hanno inoltre siglato l’accordo con Allianz, entrando come unico fornitore enogastronomico all’interno della Torre Allianz di CityLife a Milano, sede del ristorante DaV. E poi la collaborazione con Esselunga per la pasticceria Elisenda. Ad oggi sarebbero oltre un centinaio le imprese che hanno scelto di affidarsi a Vicook, di cui l’ultimissima new entry: il Segreen Business Park a Milano San Felice.

Lo spazio Segreen Business Park

Segreen Business Park è un complesso di 6 edifici per un totale di 55.000 metri quadrati nei pressi dell’idroscalo di Milano e dell’aeroporto Milano Linate, di proprietà di Europa Risorse SGR S.p.A per conto del fondo ER Office Fund 3. Uno spazio di lavoro, già sede di più di 20 aziende nazionali e internazionali e numerose aree verdi che accolgono quotidianamente professionisti di diversi settori. Un progetto di riqualificazione immobiliare volto al futuro, alla sostenibilità e al benessere delle persone sul luogo del lavoro – che sono anche i capisaldi della società, la piattaforma italiana indipendente specializzata nella gestione patrimoniale, sviluppo, project e fund management per investitori istituzionali. Una filosofia pienamente condivisa con Vicook, che ha deciso di entrare nel progetto.

La collaborazione tra Segreen e Vicook dei fratelli Cerea

Il gruppo italiano leader nella ristorazione di alto lignaggio ha fatto un altro grande passo in avanti nella ricerca di una diversificazione rispetto al business originario del ristorante di alta cucina, siglando una collaborazione che entrambe le società hanno accolto con non poco entusiasmo. “La nostra filosofia culinaria si basa sull’impegno verso la qualità, la salute e l’ambiente. In Segreen troviamo un partner che condivide questi valori, che ci permette di portare la nostra passione per la cucina italiana a nuovi livelli e di aprire per la prima volta in un centro direzionale. Un’occasione che siamo convinti potrà garantire per noi nuove opportunità di crescita, vista la presenza di aziende di alto livello all’interno del business park”, afferma Corrado Leoni, CEO di Vicook. Grazie a questo accordo i Cerea firmeranno l’intera proposta gastronomica all’interno del business park.

Nascono così: il Ristolab, il ristorante aziendale capace di fornire oltre 600 pasti al giorno; e il Ristoclub, il format di ristorazione ricercata e accessibile su prenotazione con 40 coperti. Infine, il Flower Cafè, un bar a disposizione degli ospiti del centro, che apre entro la fine del mese. Una partnership che quindi ha innalzato il livello del business park, offrendo una ristorazione gourmet a tutti coloro che lavorano qui. L’Amministratore Delegato di Europa Risorse SGR Fabrizio Antonini afferma infatti: “Siamo orgogliosi di annunciare l’accordo con Vicook. Questa collaborazione è un passo avanti nel rafforzare la posizione di Segreen come un luogo dove l’eccellenza si unisce al business, creando un ambiente di lavoro stimolante e ricco di opportunità. La nostra missione è offrire non solo spazi di lavoro innovativi, ma anche servizi di alta qualità come il nuovo capitolo culinario con Vicook, che con le proprie proposte arricchirà la vita dei nostri ospiti”.