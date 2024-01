Come sono i panini di Alessandro Cattelan a Milano? Recensione di una 25enne

Vi ricordate quando abbiamo parlato di Quintalino? Una nuova apertura milanese che porta la firma di due nomi noti nel mondo dello spettacolo italiano: il conduttore Alessandro Cattelan e l’imprenditore e personaggio tv Francesco Panella, proprietario dell’Antica Pesa a Roma e New York. La notizia è rimbalzata su media e social: Quintalino è un nuovo fast food in Piazza Cairoli a Milano il cui punto di partenza è la carne di qualità. Solo burger e patatine che in questo video la creator Giuliacrossbow ha provato e recensito. Curiosi? Chi l’ha detto che una 25enne non può essere una critica gastronomica efficace?

Quintalino: il fast food di qualità di Cattelan e Panella

Molti conoscono il conduttore Alessandro Cattelan e il suo socio in questa nuova apertura, Francesco Panella. Personaggi portatori sani di italianità che in questo nuovo progetto hanno voluto un altro peso massimo della carne in Italia: Dario Cecchini, il famosissimo macellaio chiantigiano che gli fornisce la materia prima. Solo 4 panini (12€), che la tiktoker assaggia nel video e che recensisce con la sua inconfondibile verve romana. C’è quello al cremoso di Parmigiano e chutney di pomodoro e basilico e quello con salsa ai 4 formaggi; la variante con maionese al pepe verde e radicchio trevigiano e l’alternativa con crema piccante e finocchio in agrodolce. Poi due toast, di fegato e salsiccia (6€) e infine semplici patatine fritte, classiche e cacio e pepe (4€).