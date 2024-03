Dentro la pasticceria di Carlo Cracco. Il video per rifare i suoi cannoncini alla crema

Tra i ristoranti più famosi d’Italia c’è sicuramente quello dello chef Carlo Cracco in Galleria Vittorio Emanuele a Milano. Un locale elegantissimo e raffinato, che ricorda nello stile e negli arredi la classe d’altri tempi dei locali Art Deco di inizio Novecento. Oltre al locale stellato al primo piano, con una bellissima vista esterna, qui si viene anche per la colazione che affaccia direttamente sul passeggio della Galleria milanese. La pasticceria di Carlo Cracco, gestita dalla giovanissima Pastry Chef Ilaria Caneva, racchiude piccole e deliziose creazioni che accompagnano durante tutto l’arco della giornata. Come i famosi cannoncini alla crema. In questo video di Italia Squisita la pasticcera ci porta nelle cucine di Cracco in Galleria per offrirci la ricetta.

I cannoncini alla crema della pasticceria di Carco Cracco in Galleria

Il cannoncino è uno dei dolci in formato mignon più classico della pasticceria odierna. Un prodotto di origini incerte, diffusissimo in tutta Europa. In Italia inizia a fare capolino grazie ai pasticceri piemontesi, durante il periodo della Belle Epoque, anche se in formato e modalità diverse il cannoncino si ritrova anche in altri paesi. Come il famoso manicotto di Boemia, molto diffuso in Austria, Repubblica Ceca e Ungheria. A prescindere da dove si geolocalizzi, il cannoncino si prepara con una pasta sfoglia arrotolata e cava al suo interno, in modo da accogliere crema pasticcera, zabaione o cioccolato. In questo video Ilaria Caneva si apre le porte del suo laboratorio in Galleria per spiegarci passo dopo passo come farlo anche a casa.