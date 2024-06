Cosa fare di buono a Milano nel weekend dal 28 al 30 giugno 2024

Chi l’ha detto che Milano non è una città da vivere anche d’estate? Lo confermano i numerosi eventi, appuntamenti gastronomici e ristoranti che non chiudono mai i battenti, neanche con l’imminente arrivo delle ferie. In questa lista vi condividiamo la selezione della redazione di CiboToday per chi non vuole perdersi nulla delle ultime novità, prima che vengano prese d’assalto. Per chi rimane in città durante il weekend dal 28 al 30 giugno 2024 basta consultare la nostra guida alla sopravvivenza urbana: ristoranti, pizzerie, cocktail bar, guide e consigli fuori porta senza spostarsi troppo da Milano. Inoltre, anche i migliori appuntamenti per degustazioni, mercati agricoli, e festival che si possono trovare in città nel weekend.

La novità del momento

Casello San Cristoforo sul Naviglio Il Casello di San Cristoforo è un nuovissimo progetto nato a seguito della riqualificazione dell’area tra i quartieri di Tortona, Giambellino e Navigli. Un giardino verde di 1800mq aperto dal giovedì alla domenica dove si svolgono diverse attività: laboratori per bambini, corsi di giardinaggio, circo, lezioni di tai chi, market solidali e una zona dedicata allo street food. Infatti, durante tutta l’estate saranno presenti i truck di Pico Brew, birreria artigianale di Milano, El Caminante specializzato nella cucina venezuelana con le arepas, e Na’rarita che propone granite, cannoli e gelati dalla Sicilia. Via Pesto, 1

La guida per il weekend

Le migliori gelaterie di Milano D’estate un gelato artigianale è d’obbligo. In questa guida vi portiamo a scoprire i migliori indirizzi per una pausa golosa e rinfrescante, tra insegne storiche, nuovi laboratori e nomi promettenti della gelateria contemporanea. Nella mappa troverete 16 locali per provare un gelato di qualità: dai gusti più tradizionali e un po’ vintage fino a quelli più estrosi.

Nuove aperture della settimana

Pit’sa tra Porta Romana e Cinque Giornate Pit’sa è una pizzeria solidale nata a Bergamo nel 2023, che apre proprio questo weekend anche a Milano. Venerdì 28 giugno 2024, infatti, ci sarà l’inaugurazione con la presentazione del progetto che mira a inserire al lavoro persone con sindrome di Down. Pit’sa segue il filone etico anche nella scelta degli ingredienti per le sue pizze: dai formaggi di Ferdy Wild, agriturismo della Val Brembana noto per la produzione di formaggi da latte di razze antiche, alla farina piemontese Antiqua di Bongiovanni. Oltre alle pizze classiche e speciali, anche quelle vegane con un’ampia offerta plant-based. Via Cadore, 31

La gita fuoriporta

La Bettolina a Gaggiano Alle porte di Milano, lungo il Naviglio Grande e a soli 15 chilometri dal centro, c’è una cascina che vi porterà lontano dal caos cittadino. Si tratta di La Bettolina, antica struttura agricola del ‘500 tornata a nuova vita grazie al lavoro dei suoi proprietari. C’è anche uno splendido giardino dove poter pranzare circondati dal Parco Agricolo Sud della città. La cucina è del territorio. Tra i primi piatti immancabile il risotto alla milanese (24€), il tortello ripieno di erbette di campo (16€), le fettuccine 36 tuorli tirate a mano con tartufo nero (19€). Strada Statale Nuova, 4 Gaggiano

Dove fare l’aperitivo

Carlo Cracco a Palazzo Citterio - Brera Solo per un mese si potrà fare l’aperitivo all’interno di Palazzo Citterio, nel quartiere di Brera e propaggine della famosa Pinacoteca. Un giardino meraviglioso che verrà aperto al pubblico in occasione della mostra del brand Swarovski dal titolo “Swarovski - Masters of Light”, per celebrare i 130 anni dell’azienda austriaca. Al suo interno l’offerta gastronomica è curata dallo chef Carlo Cracco con un menu che si adatta a ogni momento della giornata. Toast prosciutto e formaggio (12€), avocado toast (20-24€), la famosa Pizza Margherita di Cracco (22€), e per l’aperitivo, invece, ci sono dei finger food a 8€. Per accedere alla zona bar è necessario essere in possesso del biglietto - gratuito e prenotabile sul sito - per la mostra. Via Brera, 12

Il mercato dove fare la spesa

Mercato Coperto Fusina - Acquabella Un mercato di quartiere piccolissimo dove fare la spesa, mangiare e fare l’aperitivo. Si trova in Piazza Fusina, nel quartiere di Città Studi - Acquabella, all’interno di un vecchio spazio nato nel 1947 e per molti anni punto di riferimento per gli abitanti di questa zona. Dentro ci sono due pescherie dove trovare pesce freschissimo e piatti pronti da portare via, un’osteria di cucina tradizionale dove si può bere anche uno spritz e una macelleria filippina. Piazza Fusina, 3

Eventi gastronomici del weekend

Tina Maccheroni da SideWalk Kitchens Il locale milanese dedicato alla frittata di pasta napoletana arriva in residenza temporanea all’interno del collettivo gastronomico di Via Bonsevin de la Riva. Frittatine in versione street food tra classiche e rivisitate (4€). Fino al 30 giugno

Via Bonvesin de la Riva, 3

Gin & Tonic Festival Il più grande festival dedicato al re dei long drink: il gin tonic. Un appuntamento per tutti gli amanti del distillato inglese spopolato in tutto il mondo. Tra degustazioni, aperitivi e oltre 250 produttori da conoscere. Dal 28 al 29 giugno

Ex Macello, Viale Molise 62

Ingresso gratuito