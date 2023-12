A Milano debutta l’antica tradizione del delivery giapponese. Il super chef arriva a casa

Il noto chef di origini giapponese è cresciuto a fianco del grande Massimo Bottura all’Osteria Francescana. Lì rimane per 9 anni, fino a che non decide che era il momento di mettersi in proprio. Nel 2015 apre il Ristorante Tokuyoshi a Milano, dove gli ingredienti italiani incontrano la filosofia e le tecniche di cottura giapponesi dando vita a una cucina italiana molto creativa, subito premiato con la stella Michelin. Nel 2019 apre la sua seconda insegna a Tokyo. Si chiama Alter Ego, e fa cucina italiana. Un anno più tardi, a seguito del Covid, decide di chiudere il suo ristorante e aprire un nuovo format più informale e con prezzi più contenuti, dove questa volta propone cibo giapponese (ma senza sushi) in abbinamento a vini naturali.

Apre così Bentoteca in via San Calocero 3, allo stesso indirizzo. Nato come locale di piatti giapponesi d’asporto – in un momento in cui non era possibile fare altro – e diventato un vero e proprio ristorante, continuando a fare anche take away. Ora però, per tutto il mese di dicembre dà la possibilità di prenotare un’autentica cena omakase sushi a domicilio. “Omakase” sta per “fai tu” ed è il termine giapponese che si adopera quando si decide di lasciare carta bianca allo chef.

Cosa è il nuovo progetto Demae by Yoji Tokuyoshi

Questa formula speciale, ideata in vista del mese delle festività, si chiama Demae by Yoji Tokuyoshi ed è già attiva nelle serate di venerdì e sabato. L’obiettivo? Portare l’antica tradizione “Demae” a Milano, direttamente nelle case delle persone. Si tratta di un’antica usanza giapponese, una sorta di antenato della moderna consegna a domicilio dove il cibo veniva trasportato in tipiche cassette di legno. Infatti, “demae” significa proprio delivery. “Il mio nuovo progetto. Volevo farlo da tanto tempo. Vengo a casa vostra e faccio sushi omakase”, così lo ha annunciato lo chef. Usando queste caratteristiche cassette di legno, Tokuyoshi arriverà nelle vostre case e prenderà possesso delle vostre cucine per proporvi un’esperienza di omakase sushi a domicilio.

Alcuni esempi dei piatti di Demae by Yoji Tokuyoshi Nigiri Calamari Nigiri Chutoro One shot otoro con salsa zuke Un'esempio di piatto

Come funziona Demae by Yoji Tokuyoshi, il menu e i prezzi

La proposta studiata dallo chef di Bentoteca prevede un menu composto da 4 portate: 5 tsumami, ovvero antipasti, 8 nigiri, 2 temaki e il dolce. Non mancherà ovviamente la degustazione di tonno in tutti i suoi tagli più preziosi e particolari. La cena include il trasferimento, il trasporto, i piatti, le bacchette e i tovaglioli, mentre sono escluse le bevande. Tuttavia, agli ospiti nel momento della prenotazione sarà fornita una lista di sakè da poter scegliere e abbinare al cibo.

Un’esperienza esclusiva e particolarmente immersiva che possono prenotare gruppi dalle 6 alle 12 persone a un costo di 160€ a testa da pagare anticipatamente tramite bonifico bancario del totale dell’importo. Come si prenota? Semplice. La prenotazione potrà avvenire esclusivamente tramite una richiesta via email (hello@bentoteca.it) con almeno tre giorni di anticipo, una volta prenotato sarà possibile disdire o fare variazioni entro 24 ore prima, dopodiché non sarà più rimborsabile. Il servizio comprende l’arrivo a casa dalle 18.30 in poi, in funzione dell’orario della cena concordato, che durerà al massimo fino alle 23.30.

Gli altri progetti dello chef giapponese Yoji Tokuyoshi

Così come il ristorante Tokuyoshi si è convertito in Bentoteca, qualche anno più tardi il piatto forte della Bentoteca ha ispirato l’apertura di un nuovo locale: la Katsusanderia. Un’insegna affacciata direttamente su strada, all’interno della food hall di Sidewalk Kitchens in via Bonvesin de la Riva, dove il protagonista dell’offerta è appunto il katsusando: l’iconico sandwich fatto con lo shokupan giapponese (pane al latte in cassetta) e all’interno la classica cotoletta di lonza di maiale o altre preparazioni. E la catena non finisce qui perché è dallo shokupan che nasce l’ultimo indirizzo meneghino di Yoji e Alice Yamada, già socia della Katsusanderia, aperto la scorsa primavera. Si chiama Pan ed è una bakery con cucina e winebar, fondata sulla riscoperta del prodotto pane.