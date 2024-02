Comunicato stampa lista zanella sindaco elezioni comunale 2024

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

L’annuncio di questi giorni da parte della Giunta Musella/Carano del termine dei lavori di sostituzione di una piccola parte delle alberature in via Matteotti offre lo spunto per tornare sul tema “Bosco in Città”. Il “Bosco in Città”, uno dei tre principali obiettivi indicati a inizio legislatura come prioritari dalla attuale amministrazione, non solo in questi ultimi cinque anni non ha fatto alcun passo avanti verso la sua realizzazione, ma permane nel tempo come una delle promesse mai mantenute. Torniamo al 2011, il “Bosco in Città” era incluso nel piano triennale delle opere pubbliche, qualificato come di primario interesse; venne avviato il bando pubblico per la sua realizzazione con una previsione di spesa di circa 3,5 milioni di euro, bando al quale risposero molti studi di progettazione che presentarono le loro proposte, articolate in offerta tecnica e offerta economica come previsto dal bando stesso. La commissione esaminatrice valutò le offerte tecniche ed era in procinto di valutare le offerte economiche quando improvvisamente, una delibera di giunta urgente dispose la sospensione/revoca delle gare da avviare, avviate e non ancora aggiudicate, e il “Bosco in Città” fu inserito tra le gare da "sospendere/revocare" adducendo motivi riconducibili al contenimento della spesa pubblica. Quindi un’opera inserita nel piano triennale, qualificata di primario interesse, con costi già presunti, con graduatoria già definita per quanto riguardava l’aspetto tecnico/realizzativo, ormai giunti all’apertura delle offerte economiche, venne cancellata; ciò che pochi giorni prima era di primario interesse improvvisamente non lo era più e da allora è rimasto solo un progetto da riscrivere ogni volta nei successivi programmi elettorali delle varie giunte targate Musella. La mancata realizzazione del “Bosco in Città” ha avuto delle conseguenze negative per la comunità assaghese e sulla qualità della vita; la realizzazione di quel parco, pur non condividendo il progetto nella parte riguardante le consistenti opere edificatorie allora previste, avrebbe contribuito a migliorare il benessere dei cittadini. La Lista Zanella Sindaco darà un seguito concreto al progetto del “Bosco in Città” privo di inutili edificazioni, così da realizzare questo importante spazio verde per il bene di tutti i cittadini, anche con la collaborazione delle associazioni naturalistiche. Ermanno Zanella candidato Sindaco alle elezioni comunali 2024 della Lista Zanella Sindaco. [Assago, 31 gennaio 2014]