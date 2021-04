Comunicato stampa: Swimmy, l'airbnb delle piscine private, sbarca in italia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

La prima piattaforma collaborativa europea dedicata al noleggio di piscine Una piattaforma web per affittare la propria piscina o per trovarne facilmente una vicino casa. In epoca di economia collaborativa, dopo la condivisione di case, auto, barche, Swimmy - forte del successo in Francia e Spagna - sbarca anche in Italia proponendo una piattaforma dedicata al noleggio di piscine private. La piattaforma, aperta a tutti, permette ai proprietari di piscine di affittare la loro piscina per un'ora, mezza giornata o una giornata. Cos’è Swimmy? Swimmy è la prima piattaforma europea per l’affitto/noleggio di piscine tra privati. Ad oggi conta 120.000 utenti, 3.000 proprietari registrati, 16.000 noleggi effettuati nel 2020. La registrazione sul sito di Swimmy è facile, veloce e gratuita (basta seguire le istruzioni su https://it.swimmy.com/). Per il proprietario basta un documento d'identità, una prova di indirizzo e foto della sua piscina. Per il locatario la piattaforma ha lo stesso funzionamento di altre piattaforme come AirBnB. “Siamo felici di sbarcare in Italia e di permettere a tutti i proprietari di piscine di affittare facilmente le loro piscine ammortizzando i costi di manutenzione e ai locatari (famiglie, coppie, amici) di trovare facilmente una piscina da godersi in tranquillità vicino casa", dice Raphaëlle de Monteynard, fondatrice di Swimmy Swimmy è assicurato da Allianz che assicura il proprietario in caso di rottura o danneggiamento. L'assicurazione inclusa corrisponde a una classica garanzia di responsabilità civile. Piscine e Covid-19 Secondo l'ISS (Istituto Superiore della Sanità) non ci sono prove che COVID-19 possa essere diffuso all'uomo attraverso l'uso di piscine o vasche idromassaggio. Il corretto funzionamento, la manutenzione e una adeguata disinfezione (ad esempio con cloro e bromo) di piscine e vasche idromassaggio assicurano l'inattivazione del virus che causa COVID-19. Un recente studio dell’Imperial College di Londra ha dimostrato che il cloro della piscina può neutralizzare il virus in 30 secondi.