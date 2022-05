Concerto 5 giugno 2022

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Il comune di Cerro al Lambro e Fragile Libri presentano Forze speciali. Dialogo tra guerra e pace, domenica 5 dicembre, ore 17.00, sala Ercoli, Centro Civico, piazza Roma, 11, Cerro al Lambro. Forze speciali. Dialogo tra guerra e pace è un incontro/concerto che è frutto del confronto tra le canzoni interpretate da Evasio Muraro, che attinge a un multiforme repertorio di brani legati al pacifismo e alla non violenza scritti da De André, Boris Vian, Ivano Fossati, Sergio Endrigo, Bob Dylan, nonché da alcune composizioni originali dalle sue produzioni soliste, tra cui Canzoni per uomini di latta, O tutto o l’amore e Scontro tempo, e le storie di Forze speciali, romanzo di Marco Denti, uscito alla fine del 2019 (e giunto alla quinta ristampa). Costruito con un’ampia “colonna sonora”, che spazia dal blues a Bob Marley, Forze speciali è un viaggio visionario in una città travolta dalla guerra civile, dove cresce l’idea di organizzare un concerto di Bob Dylan, o di un suo alias. Le forze di occupazione cercano di impedirlo e, nel corso delle operazioni militari, Blind, un colonnello italiano che guida una brigata internazionale, crede di vedere, da diversi segnali lasciati sul terreno, la presenza di Linda, una marine con cui si è addestrato e ha combattuto a lungo. Il suo ricordo lo riporta in Afghanistan, a Baghdad, a Berlino, a Varsavia e a Dublino, mentre, tra un combattimento e l’altro nel territorio urbano, deve affrontare un rave party, la disintegrazione del duomo, la pronipote della principessa Diana, una sfilata d’alta moda, la speculazione edilizia, la burocrazia e la corruzione, e, più di tutto, i suoi dubbi e i suoi blues, che sono quelli di chi vive in un mondo pericoloso e paradossale, il nostro. Per l’occasione il libro sarà ristampato in una versione limitata e dedicata al comune di Cerro al Lambro e sarà disponibile a un prezzo speciale. L’ingresso è libero e gratuito, per ulteriori informazioni 02.9820401, oppure www.comune.cerroallambro.mi.it.