Presentazione album "blue in mind" e concerto al Teatro Arsenale di Milano

Venerdì 22 ottobre alle ore 21 presso il Teatro Arsenale di Milano si terrà la presentazione del CD Blue in Mind di Sergio Armaroli, Steve Piccolo ed Elliott Sharp per Leo Records, progetto realizzato in collaborazione con ERRATUM di Milano.

Nel corso della serata gli artisti si esibiranno in concerto.

22 ottobre 2021, ore 21 Teatro Arsenale, Via Cesare Correnti 11, 20123 Milano. Per informazioni sull’evento: +39.02.8321999, promozione@teatroarsenale.it