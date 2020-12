Il concerto di Natale nella basilica di sant’ambrogio di Milano in onda su radio mca

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Il tradizionale Concerto di Natale che la Fondazione Enzo Hruby organizza ormai da molti anni a Milano nella Basilica di Sant’Ambrogio è da sempre un’occasione speciale per ricordare l’impegno della Fondazione a favore della protezione del patrimonio culturale italiano contro furti, sottrazioni, vandalismi e danneggiamenti attraverso l’impiego delle più moderne e avanzate tecnologie. Questo impegno è anche al centro di un importante progetto pluriennale sostenuto dalla Fondazione Enzo Hruby per la protezione della Basilica di Sant’Ambrogio volto all’implementazione dei sistemi di sicurezza a tutela di questo straordinario edificio simbolo di Milano e dell’Italia intera. Quest’anno più che mai la Fondazione Enzo Hruby desidera raggiungere con questo appuntamento le case di tutti gli italiani offrendo loro il concerto che vede protagonista la giovane violoncellista Erica Piccotti, sostenuta dall'Associazione Musica con le Ali. Il concerto, eseguito all'interno della Basilica senza pubblico a causa dell’emergenza sanitaria ma colma di grande musica e di significato, verrà trasmesso venerdì 18 dicembre alle ore 21 su Radio MCA, la web radio di Musica con le Ali ascoltabile tramite app disponibile per iOS e Android e tramite player sul sito www.radiomca.it. Il programma del concerto prevede El cant dels ocells (Song of the birds) di P. Casals, la Suite n. 2 in re minore per violoncello solo, BWV 1008 di J. S. Bach e la Suite per violoncello solo di G. Cassadò. Per poter godere appieno della bellezza di questo particolare appuntamento, nei giorni seguenti il filmato del concerto sarà pubblicato sui canali social della Fondazione Enzo Hruby e dell’Associazione Musica con le Ali. Per informazioni: info@fondazionehruby.org; tel. 02.38036625 FONDAZIONE ENZO HRUBY- E’ stata costituita a Milano nel 2007 per promuovere la cultura della sicurezza intesa quale protezione e salvaguardia dei beni pubblici e privati di interesse artistico, monumentale, storico e paesaggistico attraverso il corretto impiego delle più moderne tecnologie. Tra le diverse iniziative, offre un contributo concreto per la protezione del patrimonio culturale italiano assumendosi gli oneri per la messa in sicurezza di beni e monumenti attraverso sistemi antintrusione, di videosorveglianza e antincendio. Tra i progetti pluriennali in corso si ricordano quelli destinati al Teatro La Fenice di Venezia, alla Basilica di Sant’Ambrogio e al Museo Teatrale alla Scala a Milano. Per il conseguimento dei propri fini istituzionali promuove la realizzazione di studi, ricerche, seminari, convegni, pubblicazioni sulle tematiche della sicurezza e l’ottimale utilizzo delle tecnologie disponibili. Particolarmente importante è l’impegno profuso dalla Fondazione Enzo Hruby nell’ambito della propria attività Educational, rivolta sia ai più giovani, per insegnar loro ad amare e a rispettare l’immenso tesoro che ci circonda e a sensibilizzarli sull’importanza della sua tutela, sia ai professionisti dei beni culturali. RADIO MCA – E’ l’innovativa web radio realizzata dall’Associazione Musica con le Ali dedicata ai migliori giovani musicisti, al loro talento e alle loro storie, con tanta musica, interviste e rubriche dedicate ai giovani interpreti e ai più importanti personaggi del settore. Si tratta di un progetto pensato come parte integrante dell’azione di Patronage Artistico svolta da Musica con le Ali per sostenere i migliori giovani interpreti italiani e promuovere l’ascolto della musica classica e la creazione di un pubblico di giovani ascoltatori. L’attività di Musica con le Ali si caratterizza fin dalla nascita, nel 2016, come risultato di un'azione integrata tra diversi strumenti comprendenti non solo i concerti in alcuni dei luoghi più prestigiosi del nostro Paese ma anche il sostegno di masterclass di specializzazione, l’inserimento in festival, il sostegno al prestito di importanti strumenti e la realizzazione di incisioni discografiche con le principali etichette. L’ideazione di Radio MCA si inserisce nel solco di questo percorso e intende rappresentare uno spazio interamente dedicato alla valorizzazione dei migliori giovani talenti, aperto anche a tutte le associazioni, fondazioni, teatri e festival che offrono importanti opportunità ai giovani musicisti. L'iniziativa è realizzata in collaborazione con Yamaha Music Europe e con Venice Classic Radio. ERICA PICCOTTI – “Erica Piccotti è già, a soli 20 anni, uno straordinario talento del violoncello. Il suo suono caldo e vellutato, unito ad una sorprendente abilità tecnica, permettono alla sua naturale sensibilità musicale di fluire con grazia e spontaneità. Ascoltando Erica è facile lasciarsi andare a confronti con i grandi violoncellisti del passato, poiché la sua maturità artistica è molto superiore alla sua giovane età". Con questa motivazione Erica Piccotti è stata proclamata Migliore Giovane Musicista 2020 nell’ambito del prestigioso premio ICMA (International Classical Musical Awards). Questo è solo il più recente riconoscimento al talento di questa eccezionale violoncellista sostenuta dal 2017 dall’Associazione Musica con le Ali. Nata a Roma nel 1999, ha già alle spalle un debutto discografico per l’etichetta Warner Music, un diploma in violoncello a soli 14 anni con il massimo dei voti, lode e menzione d’onore, un debutto concertistico a 13 anni in diretta Rai da Montecitorio e il conferimento dell’onorificenza di Alfiere della Repubblica Italiana da parte del Presidente della Repubblica. Attualmente svolge un’intensa attività concertistica in Italia e all’estero, sia come solista che in formazione cameristica.