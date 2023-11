Conto alla rovescia per milano21, boom di iscritti pronti a battere il primato personale

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Domenica 26 novembre è alle porte ed è tutto pronto per la Milano21, l’evento più atteso dell’anno del circuito FollowYourPassion. Il via è alle ore 9.00 da via Arona, una manifestazione in continua crescita, una corsa che coinvolge tutti, dagli atleti professionisti ai runner che vogliono cimentarsi nella mezza maratona certificata Fidal (21,097 km) o la 10 km competitiva o non competitiva. GRANDE PARTECIPAZIONE - Alle griglie di partenza quasi 8000 partecipanti sono pronti a conquistare la città e a superare la propria performance, giusto anche evidenziare l’importante partecipazione femminile con il 30% di donne al via. Il tutto in una cornice d’eccezione: il centro di Milano nei suoi punti più suggestivi tra il Castello Sforzesco, il Duomo e la Darsena. In gara 70 nazioni da tutto il mondo con oltre 1500 runner stranieri, in primis si registrano tanti atleti e appassionati da Spagna, Francia e Germania. Oltre la mezza maratona che vede nei suoi 21,097 km la grande maggioranza dei runner (66%), anche il percorso dei 10km registra grandi numeri sia nella competitiva sia nella ludico-motoria, con circa 2500 runner, ben il 30% del totale. «C’è tanta euforia nell’aria, Milano21 di questa domenica come tutte le altre gare di FollowYourPassion vive sul far provare una esperienza ai runner e forti emozioni. Tutto è dato dalla passione, come diciamo già nel nostro nome, sia nostra nell’organizzare al meglio l’evento ma soprattutto da parte dei runner per la corsa e la sua adrenalina - afferma Andrea Trabuio direttore generale MG Sport –. Siamo quasi al sold-out, molto soddisfatti di quanto sta avvenendo e sarà ancora meglio nei prossimi anni. Ci sono 1600 stranieri e migliaia di italiani da tutto lo Stivale. Stiamo cercando di dare il massimo dei servizi, uno su tutti il deposito borse e spogliatoio coperto e al caldo per tutti i partecipanti, un grande valore aggiuntivo. Buon divertimento a tutti, vi aspettiamo domenica.» SUPERARE IL PROPRIO PERSONAL BEST - Moltissimi runner si cimenteranno, dato il percorso molto veloce, per battere il proprio primato personale. Nella mezza maratona spiccano nomi quali Giulia Sommi, classe 1987, campionessa italiana di maratona nel 2022 e vincitrice della Bergamo21 di quest’anno, Andrea Astolfi, classe 1994 con un personal best di 1:06’39” e quarto classificato nella mezza maratona Milano21 del 2022. Ancora al via Francesca Generali, classe 1993 e forte di un 35’21” sulla distanza di 10 km e ancora diversi altri giovani atleti come Bianca Campidelli, Martina Bilora e Barbara Vassallo. Nella 10 km, tra i favoriti: Daniele Faronato ventiseienne con un personale di 30’05”, Riccardo Tamassia, Stefano Ghenda, Mohsin Foguani, venticinquenne vincitore della Monza21 del 2023 sulla distanza dei 10 km; Marco Corti, secondo palla mezza maratona Milano21 del 2022, Manuel Togni con un personal best di 30’21”, Davide Bolzoni giovanissimo diciottenne che vanta un 31’29” e ancora Dario Rognoni, Alessandra Pogliani e Silvia Oggioni. DOVE SI GAREGGIA. La griglia di partenza e arrivo è in via Arona, zona Citylife, adiacente al Velodromo Vigorelli, lo storico impianto sportivo che ha ospitato anche i Beatles nel celeberrimo concerto del 1965. Da lì, si corre a tutto sprint nell’anello della città che attraversa Porta Nuova, Porta Venezia, Porta Vittoria, Porta Romana, Porta Ticinese e Porta Vercellina. Si percorre il centro storico, passando davanti al Duomo, lungo Corso Vittorio Emanuele II, San Babila, corso Venezia, e ancora le zone della new Milano con le note piazze di Porta Nuova e Citylife. Uno spettacolo a cielo aperto sia per gli occhi sia per le gambe, con tanto spazio e voglia di esprimersi al massimo. ISCRIZIONI – Le iscrizioni per le gare NON competitive sono aperte presso la Segreteria Organizzativa (fino a esaurimento pettorali) in Expo Village di Milano21 in Allianz Mico – Fiera Milano Congressi. EXPO – A partire da venerdì 24 novembre l’Expo Village accoglierà aziende, appassionati ed esperti del settore, un’occasione d’incontro e di confronto imperdibile. Tantissime le proposte tra workshop, dibattiti, test prodotti, corse di allenamento, incontri con atleti di spicco. Tra le attività ospitate, Brooks Find Your Run, una corsa di 5 km che saprà rallegrare e animare di musica e colori l’autunno milanese. L’appuntamento è fissato per sabato 25 novembre alle ore 10:00 presso il MiCo Allianz, Ingresso Torre 4, davanti alla fermata della metro “Portello”. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti, previa registrazione al link ufficiale per ottenere il biglietto elettronico e assicurarsi la maglietta dell’evento: https://www.brooksrunning.com/it_it/find-your-run-tour/ PETTORALE SOLIDALE – Anche per il 2023 FollowYourPassion conferma la collaborazione con Sport Senza Frontiere, Onlus che favorisce l’inclusione sociale, l’educazione e il benessere psico-fisico di bambini e adolescenti svantaggiati attraverso lo sport. Acquistando un Pettorale Solidale, ogni runner potrà donare una quota libera alla Onlus. ALLENAMENTI COLLETTIVI GRATUITI – Dal mese di settembre sono stati continuativi gli allenamenti di gruppo ogni venerdì, con ritrovo alle 19, presso Why Run Milano in corso Sempione 6 a Milano. Previsto l’ultimo venerdì 24 novembre, inizio allenamento alle 19:30, a guidare il training saranno gli Urban Runners. Gli allenamenti sono aperti a tutti e per tutte le andature. Disponibilità di deposito borse, spogliatoi e docce a gettone. Sito ufficiale della manifestazione: https://followyourpassion.it/milano21/ AL SERVIZIO DEGLI SPORTIVI – 16 eventi che portano atleti di tutti i livelli a correre, nuotare e pedalare. Ciclismo su strada e mountain biking, corsa, nuoto in acque libere e triathlon: la proposta di FollowYourPassion riesce a soddisfare le passioni di tutti. IL CALENDARIO 2024 DEGLI EVENTI MG Sport 3 febbraio – Bergamo Urban Night Trail 4 febbraio – Bergamo21 25 aprile – ChiaSWIM (Chia Sport Week) 27 aprile – ChiaTRI (Chia Sport Week) 28 aprile – Chia21 (Chia Sport Week) MilanoTRI – Idroscalo* Milano10K* 9 giugno – MontBlanc Granfondo 27 luglio – Alta Valtellina Bike Marathon LovereTRI* ottobre – PeschieraTRI* Monza 12H* Monza21* The Loop* 24 Novembre - Milano21 *Data da confermare.