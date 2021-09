Corso regionale soccorritori volontari in ambulanza

Presentazione del Corso Regionale per diventare soccorritori volontari sulle ambulanze in servizio in nome e per conto del 118.

Emergenza Milano Soccorso organizza un corso di formazione per aspiranti soccorritori regionali esecutori. Il corso si propone di fornire una puntuale formazione come soccorritore per ambulanze di base per poter poi partecipare attivamente alle attività di soccorso sanitario della Associazione. Per informazioni 0266225511 oppure inviare una mail a formazione@ems.mi.it.