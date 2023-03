Accerchiato e accoltellato in strada a Milano: tre arresti

Lo hanno minacciato con un taglierino e ferito con un coltello. Gli hanno rubato il telefono e hanno cercato di scappare, ma per loro sono scattate le manette. Tre ragazzi - due egiziani di 20 e 17 anni e una colombiana di 18 - sono stati arrestati dalla polizia per rapina pluriaggravata e lesioni in piazzale Maciachini a Milano all'alba di giovedì 23 marzo.

Tutto è accaduto intorno alle 7 quando il terzetto ha accerchiato e minacciato un 25enne in via Imbonati. Prima gli hanno mostrato le lame, poi lo hanno ferito alla gamba e alla mano per strappargli il telefono. Infine hanno cercato di scappare verso piazzale Maciachini. Il 25enne li ha inseguiti e ha attirato l'attenzione di una volante della questura di passaggio che ha fermato i tre giovani poco dopo. Addosso a loro è stata trovata la refurtiva, oltre a un coltello e al taglierino (quest'ultimo era nelle disponibilità della 18enne colombiana).

Il ragazzo è stato accompagnato in codice verde al pronto soccorso del Fatebenefratelli dove è stato dimesso con una prognosi di 5 giorni, le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni. Per il trio sono scattate le manette, i due maggiorenni sono stati accompagnati a San Vittore, mentre il minorenne è stato trasferito al Beccaria.