Milano, paura per un 16enne: accerchiato e massacrato da una baby gang a Pioltello

Con una scusa lo hanno circondato, pestato e rapinato. Ma 90 minuti dopo erano già nelle mani dei carabinieri, che li hanno denunciati.

Succede tutto nella serata di martedì a Pioltello (Milano), i carabinieri della locale Tenenza hanno deferito in stato di libertà alla Procura per i Minorenni di Milano tre ragazzi residenti a Pioltello, tutti tra i 16 e i 17 anni, autori di una “rapina in concorso” ai danni di un 16enne domiciliato a Melzo (Milano).

In sette rapinano un ragazzino a Pioltello

I militari sono intervenuti in via Spoleto intorno alle 21. Al Nue era stata segnalata una rapina contro un minorenne da parte di un nutrito gruppo di giovani. Dalle dichiarazioni acquisite sul posto, si è ricostruito che poco prima sette minori, dopo aver avvicinato il 16enne con il pretesto di chiedere l’orario, l’avevano trascinato a terra e colpito con alcuni calci, per poi derubargli un orologio da polso, il portafoglio e la bicicletta da passeggio.

Grazie alle descrizioni fornite dalla vittima, rimasta incolume, i militari hanno quindi avviato da subito le ricerche dei rapinatori, rintracciando nelle vicinanze alle 22.30 i tre minorenni, in possesso della bicicletta appena asportata.

Accompagnati in caserma, i fermati sono stati inoltre riconosciuti con certezza dalla vittima quali autori della rapina. I tre sono stati deferiti alla Procura per i minorenni ed affidati ai genitori. Proseguono le indagini della Tenenza di Pioltello per risalire alle identità dei restanti membri del branco.