Violenze e rapine, almeno 10 in una notte: tra le vittime un calciatore

Non solo una violenza sessuale durante la notte in una discoteca e una mega rissa tra 20 persone, il weekend della movida milanese ha 'regalato' almeno 10 tra rapine e aggressioni in una notte. Lo comunicano i carabinieri, che sono impegnati per identificare i responsabili e ricostruire la dinamica dei diversi fatti violenti accaduti tra la notte di sabato e domenica.

I 10 episodi su cui stanno indagando i carabinieri sono avvenuti prevalentemente tra la Stazione Centrale, corso Como e via Lecco. I responsabili vengono indicati dalle vittime, come spiegano dal comando provinciale dell'Arma, come stranieri. In particolare, 9 casi, tra cui diverse aggressioni per rapina, sarebbero stati portati a termine da bande, spesso giovanili, di ragazzi origine nordafricana o centroafricana.

Un episodio su tutti, come riporta Il Giorno, ha riguardato un calciatore professionista che milita nella serie B elvetica. Il giovane, che era insieme a un collega, è stato circondato all'uscita di un locale in corso Como. Non solo gli hanno rubato cellulare, orologio di lusso, orecchini e collane. I rapinatori lo hanno perfino lasciato scalzo e sono fuggiti con le sue costose scarpe fatte su misura dopo un infortunio.