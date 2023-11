Coca e hashish in casa, in auto e nel box: uomo trovato con 12 kg di droga

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Cocaina, hashish, marijuana e banconote. Un 50enne di Milano è stato arrestato dalla polizia perché trovato con 12 kg di droga, 5.000 euro e 4.000 dollari.

Ad arrivare all'uomo, una vecchia conoscenza delle forze dell'ordine con precedenti penali per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, sono gli agenti della Sesta sezione della Squadra Mobile. L'occasione giusta arriva giovedì pomeriggio, durante un servizio mirato in zona Sempione, quotidianamente frequentata da diversi spacciatori, italiani e stranieri. Verso le 15, in via Pietro Moscati, i poliziotti notano due uomini di cui uno alla guida di una Toyota Yaris che si scambiano qualcosa per poi allontanarsi separatamente.

Gli agenti decidono di fermare il conducente dell'auto. Ha due involucri in cellophane contenenti circa 12 grammi di cocaina, nascosti nella tasca dei pantaloni e 1.000 euro. Nella sua auto, nel vano ruota di scorta del bagagliaio, ci sono altri due involucri in cellophane contenenti circa 12,30 grammi di cocaina. Nella sua casa, in via Londonio, nonché in due box che si è accertato essere nella sua disponibilità, rispettivamente in via Cesariano e via Bertini, si trovano ingenti quantità di cocaina, hashish e marijuana, bilancini e denaro.

A casa del 50enne, in camera da letto dentro a un finto flacone spray in metallo con doppio fondo svitabile, i poliziotti trovano tre involucri con circa 4 grammi di cocaina. Nel frigorifero ci sono due involucri in cellophane, con circa 26 grammi di hashish e circa 22 grammi di marijuana. Infine, nel doppio fondo di un mobile porta ombrelli, c'è il denaro: circa 3.850 euro e 4.067 dollari.

Nel box di via Cesariano, nel doppiofondo di un mobile in legno ci sono alcuni involucri contenenti circa 1 kg di cocaina; mentre in una valigia di grosse dimensioni circa 4 kg di hashish e 3,5 kg di marijuana. Nel garage di via Bertini, nel doppio fondo di un mobile e in uno zaino, ci sono 170 grammi di cocaina, 2,8 kg di hashish e 530 grammi di marijuana. Per l'uomo è scattato l'arresto ed è stato portato a San Vittore.