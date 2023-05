Lo sciopero dei mezzi di 24 ore in programma a Milano (e Bologna)

Per venerdì 12 maggio spostarsi con i mezzi di Autoguidovie a Milano, in Lombardia e Bologna sarà molto difficile a causa di uno sciopero in programma. L'agitazione è stata pubblicata sul calendario del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.

Stando a quanto riferito dal dicastero guidato dal ministro Matteo Salvini, gli autobus della compagnia sono a rischio per 24 ore. Lo sciopero è stato proclamato dal sindacato Osr Faisa-Cisal dal 3 aprile.

I conducenti della società Autoguidovie potrebbero dunque incrociare le braccia lasciando a piedi i pendolari nei bacini di Milano, Pavia, Cremona, Monza Brianza ma anche nel bolognese. Gli effetti reali della protesta dipenderanno dall'effettiva adesione, che si conoscerà il giorno stesso.

Lo sciopero, a differenza di un altro in programma per fine mese (qui i dettagli), non riguarda il personale del trasporto pubblico locale milanese, quindi i mezzi Atm (metro, bus e tram) saranno regolari così come il trasporto ferroviario (Trenord e Trenitalia).